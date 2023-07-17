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https://sputniknews.com.tr/20230717/atina-yakinlarinda-orman-yangini-tatil-beldelerinde-tahliyeler-basladi-1073627252.html
Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı
Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangını, sahil beldelerinin boşaltılmasına neden oldu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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Yunan itfaiyeciler, sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına almasıyla Atina yakınlarında orman yangını çıktığını ve önlem olarak çok sayıda tatil beldesinin boşaltılması emri verildiğini duyurdu.Yangın, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras bölgesinde çıktı. İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir yangın, rüzgarlar gerçekten kuvvetli" dedi.Yunanistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede sıcaklıklar 44 dereceyi gördü.
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atina, orman yangını, avrupa, yunanistan
atina, orman yangını, avrupa, yunanistan

Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı

16:42 17.07.2023 (güncellendi: 16:48 17.07.2023)
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan- Orman yangını
Yunanistan- Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangını, sahil beldelerinin boşaltılmasına neden oldu.
Yunan itfaiyeciler, sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına almasıyla Atina yakınlarında orman yangını çıktığını ve önlem olarak çok sayıda tatil beldesinin boşaltılması emri verildiğini duyurdu.
Yangın, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras bölgesinde çıktı. İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir yangın, rüzgarlar gerçekten kuvvetli" dedi.
Yunanistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede sıcaklıklar 44 dereceyi gördü.
Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
TÜRKİYE
Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı
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