https://sputniknews.com.tr/20230717/atina-yakinlarinda-orman-yangini-tatil-beldelerinde-tahliyeler-basladi-1073627252.html
Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı
Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangını, sahil beldelerinin boşaltılmasına neden oldu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T16:42+0300
2023-07-17T16:42+0300
2023-07-17T16:48+0300
dünya
atina
orman yangını
avrupa
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/04/1058286650_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_5e70c561e9a1d686e802d343fdde717d.jpg
Yunan itfaiyeciler, sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına almasıyla Atina yakınlarında orman yangını çıktığını ve önlem olarak çok sayıda tatil beldesinin boşaltılması emri verildiğini duyurdu.Yangın, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras bölgesinde çıktı. İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir yangın, rüzgarlar gerçekten kuvvetli" dedi.Yunanistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede sıcaklıklar 44 dereceyi gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230717/canakkalede-orman-yangini-1-koy-bosaltildi-1073607664.html
atina
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/04/1058286650_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0a7e8b2831e267250a82e886aa7cc60a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atina, orman yangını, avrupa, yunanistan
atina, orman yangını, avrupa, yunanistan
Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı
16:42 17.07.2023 (güncellendi: 16:48 17.07.2023) Abone ol
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangını, sahil beldelerinin boşaltılmasına neden oldu.
Yunan itfaiyeciler, sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına almasıyla Atina yakınlarında orman yangını çıktığını ve önlem olarak çok sayıda tatil beldesinin boşaltılması emri verildiğini duyurdu.
Yangın, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras bölgesinde çıktı. İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir yangın, rüzgarlar gerçekten kuvvetli" dedi.
Yunanistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede sıcaklıklar 44 dereceyi gördü.