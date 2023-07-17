https://sputniknews.com.tr/20230717/atina-yakinlarinda-orman-yangini-tatil-beldelerinde-tahliyeler-basladi-1073627252.html

Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı

Atina yakınlarında orman yangını: Tatil beldelerinde tahliyeler başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangını, sahil beldelerinin boşaltılmasına neden oldu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T16:42+0300

2023-07-17T16:42+0300

2023-07-17T16:48+0300

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Yunan itfaiyeciler, sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına almasıyla Atina yakınlarında orman yangını çıktığını ve önlem olarak çok sayıda tatil beldesinin boşaltılması emri verildiğini duyurdu.Yangın, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras bölgesinde çıktı. İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir yangın, rüzgarlar gerçekten kuvvetli" dedi.Yunanistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede sıcaklıklar 44 dereceyi gördü.

https://sputniknews.com.tr/20230717/canakkalede-orman-yangini-1-koy-bosaltildi-1073607664.html

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