https://sputniknews.com.tr/20230717/ankarada-fabrika-yangini-1073615313.html
Ankara'da fabrika yangını
Ankara'da fabrika yangını
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:47+0300
2023-07-17T12:47+0300
2023-07-17T12:48+0300
türkiye
ankara
fabrika
yangın
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Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
türkiye
ankara
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ankara, fabrika, yangın
Ankara'da fabrika yangını
12:47 17.07.2023 (güncellendi: 12:48 17.07.2023) Abone ol
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.
Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.