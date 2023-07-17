https://sputniknews.com.tr/20230717/ankarada-fabrika-yangini-1073615313.html

Ankara'da fabrika yangını

Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T12:47+0300

2023-07-17T12:47+0300

2023-07-17T12:48+0300

türkiye

ankara

fabrika

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073615119_0:377:2048:1529_1920x0_80_0_0_ea59cc96af36245eb581b6032e3ed1aa.jpg

Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, fabrika, yangın