https://sputniknews.com.tr/20230717/abdli-eski-istihbarat-subayi-ritter-rusya-ukrayna-catismasini-tirmandirmayacak-1073599700.html

ABD'li eski istihbarat subayı Ritter: Rusya, Ukrayna çatışmasını tırmandırmayacak

ABD'li eski istihbarat subayı Ritter: Rusya, Ukrayna çatışmasını tırmandırmayacak

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batı’nın beklentilerine rağmen Rusya’nın Ukrayna çatışmasını tırmandırma yoluna... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T05:12+0300

2023-07-17T05:12+0300

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dünya

scott ritter

abd

rusya

nükleer silah

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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, U.S. Tour of Duty YouTube kanalına verdiği demeçte Batı’nın beklentilerine rağmen Rusya’nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmayacağını söyledi.Ritter, “Rusya, ihtilafın kontrolden çıkmasını istemiyor, Vladimir Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı” diye konuştu.Batılı siyaset uzmanlarının Rus savaşçıların Polonya'ya varabileceklerini ve hatta saldırabileceklerini ileri süren çok sayıda açıklamasını yorumlayan Ritter, Moskova'nın böyle bir niyeti olmadığını kaydetti. Eski istihbaratçı, ancak yabancı politikacıların davranışlarının, eğer istese Rusya'ya böyle bir yanıt için yasal zemin sağlayabileceğini ifade etti.Moskova’nın durumun çözümü için azami çaba sarf ettiğini vurgulayan Ritter, aynı zamanda Batı’nın yangının üzerine körükle gitmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

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scott ritter, abd, rusya, nükleer silah