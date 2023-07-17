https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-uydusu-ayda-iki-kez-kirim-koprusunun-fotografini-cekiyordu-1073629488.html

'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'

'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'

ABD'li Maxar şirketi, WorldView-2 uydusunun ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çektiği, son görüntünün geçen hafta alındığını açıkladı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T17:38+0300

2023-07-17T17:38+0300

2023-07-17T17:38+0300

ukrayna krizi

kırım köprüsü

ukrayna krizi

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/08/1062102156_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9acacfe614b91ffc7a770614f80cbf4.jpg

Maxar şirketinin portalında, Kırım Köprüsü’nün bulunduğu bölgenin 20 Haziran ve 12 Temmuz tarihli görüntüleri paylaşıldı.Washington ve Kiev, Ukrayna ordusu için Amerikan uydularından alınan görüntülerin paylaşılması konusunda işbirliği yaptığını defalarca dile getiriyordu. Washington bu hizmeti, Ukrayna’ya son askeri yardım paketine de dahil etti.Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım köprüsü, ukrayna krizi, abd