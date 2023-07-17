https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-uydusu-ayda-iki-kez-kirim-koprusunun-fotografini-cekiyordu-1073629488.html
'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'
'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'
ABD'li Maxar şirketi, WorldView-2 uydusunun ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çektiği, son görüntünün geçen hafta alındığını açıkladı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T17:38+0300
2023-07-17T17:38+0300
2023-07-17T17:38+0300
ukrayna krizi
kırım köprüsü
ukrayna krizi
abd
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Maxar şirketinin portalında, Kırım Köprüsü’nün bulunduğu bölgenin 20 Haziran ve 12 Temmuz tarihli görüntüleri paylaşıldı.Washington ve Kiev, Ukrayna ordusu için Amerikan uydularından alınan görüntülerin paylaşılması konusunda işbirliği yaptığını defalarca dile getiriyordu. Washington bu hizmeti, Ukrayna’ya son askeri yardım paketine de dahil etti.Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.
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kırım köprüsü, ukrayna krizi, abd
kırım köprüsü, ukrayna krizi, abd
'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'
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ABD'li Maxar şirketi, WorldView-2 uydusunun ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çektiği, son görüntünün geçen hafta alındığını açıkladı.
Maxar şirketinin portalında, Kırım Köprüsü
’nün bulunduğu bölgenin 20 Haziran ve 12 Temmuz tarihli görüntüleri paylaşıldı.
Washington ve Kiev, Ukrayna ordusu için Amerikan uydularından alınan görüntülerin paylaşılması konusunda işbirliği yaptığını defalarca dile getiriyordu. Washington bu hizmeti, Ukrayna’ya son askeri yardım paketine de dahil etti.
Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.