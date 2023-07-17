https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-avrupanin-ukraynali-pilotlara-f-16lari-kullanmalarini-ogretmesine-izin-verecek-1073598531.html

ABD, Avrupa'nın Ukraynalı pilotlara F-16’ları kullanmalarını öğretmesine izin verecek

ABD, Avrupa'nın Ukraynalı pilotlara F-16’ları kullanmalarını öğretmesine izin verecek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T02:30+0300

2023-07-17T02:30+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

abd

f-16

pilot

jake sullivan

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN televizyonuna demecinde ABD’nin Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin vereceğini ve bunun için gerekli araçları da teslim edeceğini belirtti.Sullivan, “Başkan (Joe Biden) yeşil ışık yaktı, Avrupalılar hazır olur olmaz Ukraynalıların F-16 eğitimlerine başlamasına izin vereceğiz, bunu destekleyeceğiz ve gerekli araçları sağlayacağız” diye konuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Avrupa ülkelerinin ‘gerekli eğitim ekipmanını organize etmeye hazır olmaları için birkaç haftaya ihtiyaçları olduğunu’ sözlerine ekledi.Daha önce Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Avrupa ülkelerinin ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek için henüz izin almadıklarını bildirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ağustos ayında Ukraynalı pilotları eğitmeye başlamak için anlaştığını açıklamıştı.

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ukrayna krizi, abd, f-16, pilot, jake sullivan