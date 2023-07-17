https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-avrupanin-ukraynali-pilotlara-f-16lari-kullanmalarini-ogretmesine-izin-verecek-1073598531.html
ABD, Avrupa'nın Ukraynalı pilotlara F-16’ları kullanmalarını öğretmesine izin verecek
ABD, Avrupa'nın Ukraynalı pilotlara F-16’ları kullanmalarını öğretmesine izin verecek
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T02:30+0300
2023-07-17T02:30+0300
2023-07-17T02:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
abd
f-16
pilot
jake sullivan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071396384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ae54c892e0fde8b0e32bfa1b3fa52d6.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN televizyonuna demecinde ABD’nin Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin vereceğini ve bunun için gerekli araçları da teslim edeceğini belirtti.Sullivan, “Başkan (Joe Biden) yeşil ışık yaktı, Avrupalılar hazır olur olmaz Ukraynalıların F-16 eğitimlerine başlamasına izin vereceğiz, bunu destekleyeceğiz ve gerekli araçları sağlayacağız” diye konuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Avrupa ülkelerinin ‘gerekli eğitim ekipmanını organize etmeye hazır olmaları için birkaç haftaya ihtiyaçları olduğunu’ sözlerine ekledi.Daha önce Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Avrupa ülkelerinin ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek için henüz izin almadıklarını bildirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ağustos ayında Ukraynalı pilotları eğitmeye başlamak için anlaştığını açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071396384_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_653d728c22d0bf199ca18ce5acd58f7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, abd, f-16, pilot, jake sullivan
ukrayna krizi, abd, f-16, pilot, jake sullivan
ABD, Avrupa'nın Ukraynalı pilotlara F-16’ları kullanmalarını öğretmesine izin verecek
Abone ol
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin verecek ve bunun için gerekli araçları teslim edecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN televizyonuna demecinde ABD’nin Avrupalı müttefiklerine Ukrayna ordusunun pilotlarına F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimi vermesine izin vereceğini ve bunun için gerekli araçları da teslim edeceğini belirtti.
Sullivan, “Başkan (Joe Biden) yeşil ışık yaktı, Avrupalılar hazır olur olmaz Ukraynalıların F-16 eğitimlerine başlamasına izin vereceğiz, bunu destekleyeceğiz ve gerekli araçları sağlayacağız” diye konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Avrupa ülkelerinin ‘gerekli eğitim ekipmanını organize etmeye hazır olmaları için birkaç haftaya ihtiyaçları olduğunu’ sözlerine ekledi.
Daha önce Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Avrupa ülkelerinin ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek için henüz izin almadıklarını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ağustos ayında Ukraynalı pilotları eğitmeye başlamak için anlaştığını açıklamıştı.