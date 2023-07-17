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Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi
Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, yeni transferleri Arjantinli yıldız Lionel Messi ve İspanyol Sergio Busquets'i stadında taraftarıyla... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, messi, lionel messi, sergio busquets, miami, inter miami, tören, fotoğraf, galeri, futbol, transfer
фото, messi, lionel messi, sergio busquets, miami, inter miami, tören, fotoğraf, galeri, futbol, transfer

Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi

12:06 17.07.2023
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, yeni transferleri Arjantinli yıldız Lionel Messi ve İspanyol Sergio Busquets'i stadında taraftarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi.
© AA / Arturo Jimenez

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı.

ABD&#x27;nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu&#x27;nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Arturo Jimenez

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı.

© AA / Arturo Jimenez

Etkinlikte Messi ve Busquets, Inter Miami taraftarları önünde sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi, Inter Miami'de 10 numaralı formayı, Busquets ise 5 numaralı formayı giyecek.

Etkinlikte Messi ve Busquets, Inter Miami taraftarları önünde sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi, Inter Miami&#x27;de 10 numaralı formayı, Busquets ise 5 numaralı formayı giyecek. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Arturo Jimenez

Etkinlikte Messi ve Busquets, Inter Miami taraftarları önünde sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi, Inter Miami'de 10 numaralı formayı, Busquets ise 5 numaralı formayı giyecek.

© AA / Arturo Jimenez

Inter Miami, Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Inter Miami, Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Messi, Barcelona&#x27;da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021&#x27;de Paris Saint-Germain&#x27;e (PSG) transfer olmuştu. PSG&#x27;de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Arturo Jimenez

Inter Miami, Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

© AA / Arturo Jimenez

Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Altın Top Ödülü&#x27;nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar&#x27;da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası&#x27;nda zafere ulaşmıştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Arturo Jimenez

Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

© AA / Arturo Jimenez

İspanyol futbolcu Sergio Busquets ise La Liga takımı Barcelona'da geçirdiği 20 yıl boyunca üç UEFA Şampiyonlar Ligi, üç FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve dokuz İspanya La Liga şampiyonluğu elde etti.

İspanyol futbolcu Sergio Busquets ise La Liga takımı Barcelona&#x27;da geçirdiği 20 yıl boyunca üç UEFA Şampiyonlar Ligi, üç FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve dokuz İspanya La Liga şampiyonluğu elde etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Arturo Jimenez

İspanyol futbolcu Sergio Busquets ise La Liga takımı Barcelona'da geçirdiği 20 yıl boyunca üç UEFA Şampiyonlar Ligi, üç FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve dokuz İspanya La Liga şampiyonluğu elde etti.

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