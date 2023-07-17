Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı.