https://sputniknews.com.tr/20230717/1073605186.html
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:57+0300
2023-07-17T09:57+0300
2023-07-17T09:57+0300
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фото, fotoğraf, galeri, jane birkin, ölü, sanat, şarkıcı, oyuncu
фото, fotoğraf, galeri, jane birkin, ölü, sanat, şarkıcı, oyuncu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu
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Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Partneri Serge Gainsbourg ile birlikte söyledikleri 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile 1970'lerde ün kazanan Jane Birkin, Paris'teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulundu.
Partneri Serge Gainsbourg ile birlikte söyledikleri 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile 1970'lerde ün kazanan Jane Birkin, Paris'teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulundu.
© AFP 2023 / -
2002’de lösemi olan Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu.
2002’de lösemi olan Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu.
© AFP 2023 / -
İngiliz sanatçı, 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan 'Je t'aime... moi non plus' filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.
İngiliz sanatçı, 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan 'Je t'aime... moi non plus' filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.
© AFP 2023 / -
Michelangelo Antonioni’nin 'Cinayeti Gördüm' filmiyle ünü daha da yayılmıştı.
Michelangelo Antonioni’nin 'Cinayeti Gördüm' filmiyle ünü daha da yayılmıştı.
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Birkin aynı zamanda, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.
Birkin aynı zamanda, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
Şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Birkin, 3 çocuk dünyaya getirdi.
Şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Birkin, 3 çocuk dünyaya getirdi.