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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:57+0300
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фото, fotoğraf, galeri, jane birkin, ölü, sanat, şarkıcı, oyuncu
фото, fotoğraf, galeri, jane birkin, ölü, sanat, şarkıcı, oyuncu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, Paris'teki evinde ölü bulundu

09:57 17.07.2023
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Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Partneri Serge Gainsbourg ile birlikte söyledikleri 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile 1970'lerde ün kazanan Jane Birkin, Paris'teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulundu.

Partneri Serge Gainsbourg ile birlikte söyledikleri &#x27;Je t&#x27;aime... moi non plus&#x27; şarkısı ile 1970&#x27;lerde ün kazanan Jane Birkin, Paris&#x27;teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulundu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Partneri Serge Gainsbourg ile birlikte söyledikleri 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile 1970'lerde ün kazanan Jane Birkin, Paris'teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulundu.

© AFP 2023 / -

2002’de lösemi olan Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu.

2002’de lösemi olan Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2023 / -

2002’de lösemi olan Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu.

© AFP 2023 / -

İngiliz sanatçı, 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan 'Je t'aime... moi non plus' filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

İngiliz sanatçı, 1975&#x27;te Gainsbourg&#x27;un ilk filmi olan &#x27;Je t&#x27;aime... moi non plus&#x27; filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü&#x27;nü kazanmıştı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2023 / -

İngiliz sanatçı, 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan 'Je t'aime... moi non plus' filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

© AFP 2023 / -

Michelangelo Antonioni’nin 'Cinayeti Gördüm' filmiyle ünü daha da yayılmıştı.

Michelangelo Antonioni’nin &#x27;Cinayeti Gördüm&#x27; filmiyle ünü daha da yayılmıştı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2023 / -

Michelangelo Antonioni’nin 'Cinayeti Gördüm' filmiyle ünü daha da yayılmıştı.

© AFP 2023 / VALERY HACHE

Birkin aynı zamanda, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.

Birkin aynı zamanda, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Birkin aynı zamanda, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.

© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Birkin, 3 çocuk dünyaya getirdi.

Şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Birkin, 3 çocuk dünyaya getirdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Birkin, 3 çocuk dünyaya getirdi.

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