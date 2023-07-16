https://sputniknews.com.tr/20230716/vanda-iki-aile-arasinda-kavga-1-olu-11-yarali-1073595926.html
Van'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 11 yaralı
Van'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 11 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde husumeti iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T22:59+0300
2023-07-16T22:59+0300
2023-07-16T22:59+0300
türkiye
van
silahlı kavga
aile
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Erciş'te husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Topraklı Mahallesi daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken iki aileden de 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları Van'a sevk edilirken, jandarma ve polis hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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van, silahlı kavga, aile
Van'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 11 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde husumeti iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
Erciş'te husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Topraklı Mahallesi daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken iki aileden de 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları Van'a sevk edilirken, jandarma ve polis hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.