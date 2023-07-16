https://sputniknews.com.tr/20230716/vanda-iki-aile-arasinda-kavga-1-olu-11-yarali-1073595926.html

Van'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Van'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde husumeti iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T22:59+0300

2023-07-16T22:59+0300

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türkiye

van

silahlı kavga

aile

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Erciş'te husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Topraklı Mahallesi daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken iki aileden de 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları Van'a sevk edilirken, jandarma ve polis hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

türkiye

van

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van, silahlı kavga, aile