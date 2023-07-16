https://sputniknews.com.tr/20230716/turkmenistanin-nufusu-7-milyonu-asti-1073578709.html
Türkmenistan’ın nüfusu 7 milyonu aştı
Türkmenistan’ın nüfusu 7 milyonu aştı
Türkmenistan nüfusunun 7 milyon 57 bin 841’e çıktığı açıklandı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T04:18+0300
2023-07-16T04:18+0300
2023-07-16T04:18+0300
dünya
türkmenistan
nüfus
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Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Devletgeldi Amanmuhammedov, 17-27 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan nüfus sayımının sonuçları hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi.Amanmuhammedov, ülke nüfusunun 7 milyon 57 bin 841’e çıktığını, söz konusu nüfusun yüzde 47.1’sinin şehirde, yüzde 52.9’unun ise kırsal kesimde yaşadığını aktardı.Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde 2017 yılı verilerine göre ülke nüfusu 6.2 milyon olarak yer alıyor.
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türkmenistan, nüfus
Türkmenistan’ın nüfusu 7 milyonu aştı
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Türkmenistan nüfusunun 7 milyon 57 bin 841’e çıktığı açıklandı.
Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Devletgeldi Amanmuhammedov, 17-27 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan nüfus sayımının sonuçları hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi.
Amanmuhammedov, ülke nüfusunun 7 milyon 57 bin 841’e çıktığını, söz konusu nüfusun yüzde 47.1’sinin şehirde, yüzde 52.9’unun ise kırsal kesimde yaşadığını aktardı.
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde 2017 yılı verilerine göre ülke nüfusu 6.2 milyon olarak yer alıyor.