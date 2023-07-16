https://sputniknews.com.tr/20230716/sivastopolde-iha-saldirisi-puskurtuldu-1073579249.html

Sivastopol’de İHA saldırısı püskürtüldü

Sivastopol’de İHA saldırısı püskürtüldü

Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol şehrine gece saatlerde düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısının püskürtüldüğünü belirtildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T09:25+0300

2023-07-16T09:25+0300

2023-07-16T09:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sivastopol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103862/93/1038629329_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_9bf067bf83e9a55cfc8314c18817fa4c.jpg

Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Toplamda bu gece iki İHA vuruldu, beş İHA daha elektronik harp güçleri tarafından bastırıldı. Ayrıca iki deniz insansız aracı da imha edildi” diye yazdı.Vali, halihazırda şehirde durumun sakin olduğunu söyledi.Şehirde ve denizde hiçbir hedefin zarar görmediği kaydedildi.Saldırıdan hemen sonra denizde bot ve feribotların hareketi durdurulsa da kısa süre sonra yeniden başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-icin-iha-uretilen-tesislere-gece-saldirisi-duzenlendi-1072509443.html

rusya

ukrayna

sivastopol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, sivastopol