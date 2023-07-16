https://sputniknews.com.tr/20230716/sivastopolde-iha-saldirisi-puskurtuldu-1073579249.html
Sivastopol’de İHA saldırısı püskürtüldü
Sivastopol’de İHA saldırısı püskürtüldü
Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol şehrine gece saatlerde düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısının püskürtüldüğünü belirtildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T09:25+0300
2023-07-16T09:25+0300
2023-07-16T09:25+0300
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Toplamda bu gece iki İHA vuruldu, beş İHA daha elektronik harp güçleri tarafından bastırıldı. Ayrıca iki deniz insansız aracı da imha edildi” diye yazdı.Vali, halihazırda şehirde durumun sakin olduğunu söyledi.Şehirde ve denizde hiçbir hedefin zarar görmediği kaydedildi.Saldırıdan hemen sonra denizde bot ve feribotların hareketi durdurulsa da kısa süre sonra yeniden başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-icin-iha-uretilen-tesislere-gece-saldirisi-duzenlendi-1072509443.html
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rusya, ukrayna, sivastopol
Sivastopol’de İHA saldırısı püskürtüldü
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Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol şehrine gece saatlerde düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısının püskürtüldüğünü belirtildi.
Sivastopol
Valisi Mihail Razvojaev, Telegram
paylaşımında, “Toplamda bu gece iki İHA vuruldu, beş İHA daha elektronik harp güçleri tarafından bastırıldı. Ayrıca iki deniz insansız aracı da imha edildi
” diye yazdı.
Vali, halihazırda şehirde durumun sakin olduğunu söyledi.
Şehirde ve denizde hiçbir hedefin zarar görmediği kaydedildi.
Saldırıdan hemen sonra denizde bot ve feribotların hareketi durdurulsa da kısa süre sonra yeniden başlatıldı.