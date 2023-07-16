https://sputniknews.com.tr/20230716/rusya-ilk-kez-hindistanin-ilk-uc-ticaret-ortagi-arasinda-1073579939.html

Rusya ilk kez Hindistan’ın ilk üç ticaret ortağı arasında

Rusya ilk kez Hindistan’ın ilk üç ticaret ortağı arasında

Rusya ilk kez Hindistan’ın en büyük üç ticaret ortağı arasına girdi. İki ülke arasındaki ticaret Ocak-Mayıs döneminde 27 milyar 100 milyon dolara ulaştı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T10:07+0300

2023-07-16T10:07+0300

2023-07-16T10:07+0300

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ticaret

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Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın verdiği rakamlara göre, Rusya-Hindistan ticareti bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 3.8 kat büyüyerek rekor olan 27 milyar 100 milyon dolara ulaştı.Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı 3.9 kat artarak 26 milyar 500 milyon dolara çıktı. Bu sayede Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci ithalatçısı olarak kalıyor.Hindistan’ın Rusya’ya ihracatında da ani artış gözlemleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Hindistan’dan Rusya’ya yapılan ihracat 2.6 kat artarken 639 milyon dolara ulaştı.Hindistan’ın, en büyük ticari ortağı Çin’le ticareti yüzde 9.3 düşüş göstererek 41 milyar 100 milyon dolar oldu.İkinci sırada ABD yer alıyor. Bu ülkeyle ticaret son bir yılda yüzde 12.5 oranında küçülerek 30 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.Daha önce üçüncü olan BAE ile ticarette de düşüş gözlemleniyor. Hindistan-BAE ticareti Ocak-Mayıs döneminde yüzde 11 azalarak 24 milyar 200 milyon dolara düştü. Suudi Arabistan, 18 milyar 300 milyon dolarlık (yüzde 9.1 düşüş) ticaret cirosuyla sıralamanın beşinci basamağında kaldı.

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