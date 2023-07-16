https://sputniknews.com.tr/20230716/rusya-baspiskopos-pavelin-korunmasi-talebiyle-bm-insan-haklari-konseyine-basvuruda-bulunacak-1073577721.html
Rusya, Başpiskopos Pavel'in korunması talebiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuruda bulunacak
Rusya, Başpiskopos Pavel'in korunması talebiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuruda bulunacak
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskolkova, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in korunması talebiyle BM İnsan Hakları Konseyine başvuruda... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T00:00+0300
2023-07-16T00:00+0300
2023-07-16T00:00+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel
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Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'e yönelik baskılar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvuruda bulunacağını belirtti.Moskalkova, "Bu tür eylemleri vicdan özgürlüğü hakkının alenen ihlali ve yüzbinlerce cemaat mensubu ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi çalışanlarının duygularına hakaret olarak görüyorum. Bu bağlamda, BM İnsan Hakları Konseyi'ne Başpiskopos Pavel’in korunması talebiyle başvuruda bulunacağım” ifadelerini kullandı.Moskalkova, Başpiskopos Pavel’in ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla yargılandığını anımsatarak, 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
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rusya, birleşmiş milletler (bm), kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel
rusya, birleşmiş milletler (bm), kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel
Rusya, Başpiskopos Pavel'in korunması talebiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuruda bulunacak
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Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskolkova, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in korunması talebiyle BM İnsan Hakları Konseyine başvuruda bulunacağını duyurdu.
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'e yönelik baskılar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvuruda bulunacağını belirtti.
Moskalkova, "Bu tür eylemleri vicdan özgürlüğü hakkının alenen ihlali ve yüzbinlerce cemaat mensubu ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi çalışanlarının duygularına hakaret olarak görüyorum. Bu bağlamda, BM İnsan Hakları Konseyi'ne Başpiskopos Pavel’in korunması talebiyle başvuruda bulunacağım” ifadelerini kullandı.
Moskalkova, Başpiskopos Pavel’in ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla yargılandığını anımsatarak, 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.