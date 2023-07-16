https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-ukrayna-karsi-taarruz-sirasinda-basarisiz-oldu-1073585209.html
Putin: Ukrayna, karşı taarruz sırasında başarısız oldu
Putin: Ukrayna, karşı taarruz sırasında başarısız oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın karşı taarruz sırasında Rusya’nın savunma hattını delme çabalarında başarısız olduğunu belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:20+0300
2023-07-16T14:20+0300
2023-07-16T14:20+0300
dünya
vladimir putin
rusya
askeri harekat
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Rusya lideri Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Düşmanın savunmamızı delmeye yönelik tüm girişimleri, ki bunu stratejik rezervleri kullanarak yapıyorlar, bu girişimler taarruz sırasında başarısız oldu. Düşman başarı elde edemedi” ifadesini kullandı.Özel askeri harekatın gidişatını olumlu değerlendirdiğini kaydeden Putin, “Birliklerimiz kahramanca savaşıyor. Hatta düşmanın beklemediği şekilde bazı alanlarda kendileri taarruza geçiyorlar, daha avantajlı pozisyonları, yükseklikleri ele geçiriyorlar” dedi.Putin, özel askeri harekatın bundan sonraki hedefleriyle ilgili soruya, “Bunu size kameraları kapatınca söyleyeceğim” cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/guney-kore-ukraynaya-mayin-arama-ve-temizleme-araclari-gonderecek-1073584242.html
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vladimir putin, rusya, askeri harekat
vladimir putin, rusya, askeri harekat
Putin: Ukrayna, karşı taarruz sırasında başarısız oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın karşı taarruz sırasında Rusya’nın savunma hattını delme çabalarında başarısız olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Düşmanın savunmamızı delmeye yönelik tüm girişimleri, ki bunu stratejik rezervleri kullanarak yapıyorlar, bu girişimler taarruz sırasında başarısız oldu. Düşman başarı elde edemedi” ifadesini kullandı.
Özel askeri harekatın gidişatını olumlu değerlendirdiğini kaydeden Putin, “Birliklerimiz kahramanca savaşıyor. Hatta düşmanın beklemediği şekilde bazı alanlarda kendileri taarruza geçiyorlar, daha avantajlı pozisyonları, yükseklikleri ele geçiriyorlar” dedi.
Putin, özel askeri harekatın bundan sonraki hedefleriyle ilgili soruya, “Bunu size kameraları kapatınca söyleyeceğim” cevabını verdi.