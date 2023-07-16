https://sputniknews.com.tr/20230716/prof-levent-kurnaz-bu-daha-fragman-daha-da-sicak-olacak-1073580639.html

Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bu daha fragman, daha da sıcak olacak

Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bu daha fragman, daha da sıcak olacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, son günlerde peş peşe sıcaklık rekoru kırılmasıyla ilgili olarak... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T10:40+0300

2023-07-16T10:40+0300

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aşırı sıcaklar

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Prof. Levent Kurnaz, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 3-4 yıldır Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularının daha serin olmasına neden olan La Nina (soğuk hava akımı) sebebi ile dünyanın ne kadar ısındığını fark edemedik. La Nina’nın etkisi geçtiğimiz nisanda bitmeye başladı. Bu perdeleyici etki kalktığı için sıcaklıklar birden, hızla yukarı gitmeye başladı. Ama bu daha başlangıç. Yıl sonuna 170 gün var daha ve en az yarısına yakını bir öncekine göre ‘en sıcak gün’ olacak. Bugün dünden dün evvelsi günden, bundan sonra yaşanacak her mevsim bir önceki mevsimden daha sıcak olacak. 50 dereceleri bundan böyle çok rahat görürüz" diye konuştu.Kurnaz, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-uzmanlari-tarih-vererek-uyardi-asiri-sicaklar-ne-kadar-surecek-1073532011.html

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türkiye, hava durumu, aşırı sıcaklar