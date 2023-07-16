https://sputniknews.com.tr/20230716/naci-gorur-canli-yayinda-haritayla-uyardi-istanbul-depreminde-riskli-bolgeleri-acikladi-1073584609.html
Naci Görür canlı yayında haritayla uyardı: İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı
Naci Görür canlı yayında haritayla uyardı: İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayında, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:01+0300
2023-07-16T14:01+0300
2023-07-16T14:07+0300
türkiye
naci görür
deprem
istanbul
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Prof. Dr. Naci Görür, İBB'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Görür, "Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" uyarısında bulundu. Görür ayrıca, "Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Görür'ün açıklaması özetle şöyle: "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Yani deprem şiddetinin, en büyük yer ivmesinin, hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu. Avrupa'ya geldiğimiz zaman orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyeti söz konusu depremin şiddeti, ivmesi, hızı da orada daha fazla. Dolasıyla, Anadolu Yakası için olumlu şeyler söylüyorum fakat Avrupa Yakası için o haritanın daha fazla özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230714/naci-gorurden-balikesir-depremi-hakkinda-aciklama-buyuk-deprem-uretecegini-sanmiyorum-1073524264.html
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naci görür, deprem, istanbul
naci görür, deprem, istanbul
Naci Görür canlı yayında haritayla uyardı: İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı
14:01 16.07.2023 (güncellendi: 14:07 16.07.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayında, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, İBB'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Görür, "Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" uyarısında bulundu.
Görür ayrıca, "Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklaması özetle şöyle:
"Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Yani deprem şiddetinin, en büyük yer ivmesinin, hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu. Avrupa'ya geldiğimiz zaman orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyeti söz konusu depremin şiddeti, ivmesi, hızı da orada daha fazla. Dolasıyla, Anadolu Yakası için olumlu şeyler söylüyorum fakat Avrupa Yakası için o haritanın daha fazla özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum."