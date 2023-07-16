https://sputniknews.com.tr/20230716/naci-gorur-canli-yayinda-haritayla-uyardi-istanbul-depreminde-riskli-bolgeleri-acikladi-1073584609.html

Naci Görür canlı yayında haritayla uyardı: İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı

Naci Görür canlı yayında haritayla uyardı: İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayında, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T14:01+0300

2023-07-16T14:01+0300

2023-07-16T14:07+0300

türkiye

naci görür

deprem

istanbul

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Prof. Dr. Naci Görür, İBB'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Görür, "Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" uyarısında bulundu. Görür ayrıca, "Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Görür'ün açıklaması özetle şöyle: "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Yani deprem şiddetinin, en büyük yer ivmesinin, hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu. Avrupa'ya geldiğimiz zaman orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyeti söz konusu depremin şiddeti, ivmesi, hızı da orada daha fazla. Dolasıyla, Anadolu Yakası için olumlu şeyler söylüyorum fakat Avrupa Yakası için o haritanın daha fazla özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230714/naci-gorurden-balikesir-depremi-hakkinda-aciklama-buyuk-deprem-uretecegini-sanmiyorum-1073524264.html

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