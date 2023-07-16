https://sputniknews.com.tr/20230716/mersinde-orman-yangini-1073593396.html
Mersin’de orman yangını
Mersin’de orman yangını
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoğlu köyü Delikkaya mevkiinde orman yangını çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T20:40+0300
2023-07-16T20:40+0300
2023-07-16T20:40+0300
türkiye
orman
orman yangını
mersin
itfaiye
gülnar
köy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073593500_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_22a63c032aee81d20cfd2584a6332716.jpg
Akşam saatlerinde Mersin Gülnar'a bağlı Kavakoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Delikkaya mevkiindeki yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, ilk etapta çevre köylerden sakinler, ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, 2008 yılında da orman yangınının yaşandığı alanın, yangın bölgesi olduğu ifade edildi.Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter ve çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini belirterek, bölgenin riskli olduğunu söyledi. Poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini kaydeden Yalçın, destek hava araçlarının bölgeye yönlendirdiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-alevler-yerlesim-yerlerine-yaklasiyor-1073586679.html
türkiye
mersin
gülnar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073593500_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_89a0256a6f87f5806d6a6b83e9848e62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orman, orman yangını, mersin, itfaiye, gülnar, köy
orman, orman yangını, mersin, itfaiye, gülnar, köy
Mersin’de orman yangını
Abone ol
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoğlu köyü Delikkaya mevkiinde orman yangını çıktı.
Akşam saatlerinde Mersin Gülnar'a bağlı Kavakoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Delikkaya mevkiindeki yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, ilk etapta çevre köylerden sakinler, ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, 2008 yılında da orman yangınının yaşandığı alanın, yangın bölgesi olduğu ifade edildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter ve çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini belirterek, bölgenin riskli olduğunu söyledi.
Poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini kaydeden Yalçın, destek hava araçlarının bölgeye yönlendirdiğini belirtti.