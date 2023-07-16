https://sputniknews.com.tr/20230716/mersinde-orman-yangini-1073593396.html

Mersin’de orman yangını

Mersin’de orman yangını

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoğlu köyü Delikkaya mevkiinde orman yangını çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T20:40+0300

2023-07-16T20:40+0300

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türkiye

orman

orman yangını

mersin

itfaiye

gülnar

köy

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Akşam saatlerinde Mersin Gülnar'a bağlı Kavakoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Delikkaya mevkiindeki yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, ilk etapta çevre köylerden sakinler, ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, 2008 yılında da orman yangınının yaşandığı alanın, yangın bölgesi olduğu ifade edildi.Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter ve çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini belirterek, bölgenin riskli olduğunu söyledi. Poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini kaydeden Yalçın, destek hava araçlarının bölgeye yönlendirdiğini belirtti.

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