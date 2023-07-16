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https://sputniknews.com.tr/20230716/klimadaki-gizli-tehlike-yuz-felcine-sebep-olabilir-1073585086.html
Klimadaki gizli tehlike: 'Yüz felcine sebep olabilir'
Klimadaki gizli tehlike: 'Yüz felcine sebep olabilir'
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Turan, klimalara bağlı ani ve yapay serinlemenin yüz felcini tetiklediğini belirterek, "Artan sıcaklıklarla... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:17+0300
2023-07-16T14:17+0300
yaşam
klima
yüz felci
hastalık
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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte klima ile serinlemeye olan ihtiyaç artış gösteriyor. Sıcak ortamda terleyen boyun, sırt ve bel bölgesi yapay serinlemeye ve ani soğuk havaya maruz bırakıldığında kas spazmlarına ve buna bağlı gelişen ağrılar ortaya çıkabiliyor.'18 ile 18 gibi düşük dereceler serinlemek için uygun değildir'Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Selin Turan, "Artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının yanlış uygulanması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Kas krampları, kas tutukluluğu, solunum yolu başta olmak üzere özellikle yüzün belli bir yarısına, kulak arkasına, boyna teması sonucunda yüz felcine sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için klima kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Banyodan, duştan, havuzdan sonra ıslak saçlarla, soğuğa maruz kalınmamalıdır. Terledikten sonra klimalı fanına direkt maruz kalınmamalıdır. Arabaya bindiğimizde arabanın kliması hemen çalıştırılmamalı. Camlar açıldıktan sonra hava sirkülasyonu sağlandıktan sonra ortam ısısı, kademeli olarak düşürülmelidir. 18 ile 18 gibi düşük dereceler serinlemek için uygun değildir. Bu 22 ile 23 derecelerde fan en düşük akımda olacak şekilde serinleme sağlanmalıdır" dedi.'Yazın klima ve diğer soğutuculara direkt maruziyet yüz felcini tetiklemektedir'Yüz felcinin belirtilerini sıralayan Dr. Selin Turan, "Kışın soğuk hava, rüzgara maruziyet, üst felcini tetiklerken, yazın klima ve diğer soğutuculara direkt maruziyet, yüz felcini tetiklemektedir. Yüz kaslarının bazılarında ya da yüz tamamında hareketsizlikle birlikte belirmektedir. Hasta gözünü tam olarak kapatamaz ağız kenarında düşüklük olur. Ağız salyasının akma durumu olur tam olarak gülümseyemez. Gözünü kapatır ama tam bir kapanım sağlanamaz. Böyle bir durumda direkt sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve tedavisi hemen başlanmalıdır" şeklinde konuştu.'Yüz felci oluştuktan sonra direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmalı'Yüz felcinin tedavi edilebileceğini belirten Turan, "Yüz felci, beyin kaynaklı olduğu zaman yüzün sadece alt tarafında tutulum olur. Tutulum olduğu zaman yüzün sadece tüm alnı da içine alacak şekilde yüz yarısında meydana gelmektedir. Eğer beyin içinden kaynaklanan bir hadiseden oluyorsa ona yönelik bir tedavi yapılır. Diğerinde de işte nöroloji doktoru, kulak, burun, boğaz, doktoru gördükten sonra gerekli ilaç tedavisi, vitamin, gerekirse tedavi başlanıp takip edilir. 3 hafta içinde genellikle hastalar tamamen eski haline dönmektedir. Yine devam edecek olursa da, fizik tedavi rehabilitasyon egzersiziyle birlikte hastaların tedavisi sürmektedir. Yüz felci oluştuktan sonra direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmalı hasta. Gerekli ilaç tedavisi, antiviral tedavi, vitamin tedavisi, basit yapabileceği egzersiz tedavisi verilir. Genellikle 3 hafta içerisinde eski haline dönüş sağlanmaktadır. Yine yüz felcinde devamlılık söz konusu olduğu zaman, fizik tedaviyle birlikte tama yakın iyileşme sağlanmaktadır" diye konuştu.
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klima, yüz felci, hastalık
klima, yüz felci, hastalık

Klimadaki gizli tehlike: 'Yüz felcine sebep olabilir'

14:17 16.07.2023
© AAKlima
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Turan, klimalara bağlı ani ve yapay serinlemenin yüz felcini tetiklediğini belirterek, "Artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının yanlış uygulanması, kas krampları, kas tutukluluğu, solunum yolu başta olmak üzere özellikle yüz felcine sebebiyet vermektedir" dedi.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte klima ile serinlemeye olan ihtiyaç artış gösteriyor. Sıcak ortamda terleyen boyun, sırt ve bel bölgesi yapay serinlemeye ve ani soğuk havaya maruz bırakıldığında kas spazmlarına ve buna bağlı gelişen ağrılar ortaya çıkabiliyor.

'18 ile 18 gibi düşük dereceler serinlemek için uygun değildir'

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Selin Turan, "Artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının yanlış uygulanması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Kas krampları, kas tutukluluğu, solunum yolu başta olmak üzere özellikle yüzün belli bir yarısına, kulak arkasına, boyna teması sonucunda yüz felcine sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için klima kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Banyodan, duştan, havuzdan sonra ıslak saçlarla, soğuğa maruz kalınmamalıdır. Terledikten sonra klimalı fanına direkt maruz kalınmamalıdır. Arabaya bindiğimizde arabanın kliması hemen çalıştırılmamalı. Camlar açıldıktan sonra hava sirkülasyonu sağlandıktan sonra ortam ısısı, kademeli olarak düşürülmelidir. 18 ile 18 gibi düşük dereceler serinlemek için uygun değildir. Bu 22 ile 23 derecelerde fan en düşük akımda olacak şekilde serinleme sağlanmalıdır" dedi.

'Yazın klima ve diğer soğutuculara direkt maruziyet yüz felcini tetiklemektedir'

Yüz felcinin belirtilerini sıralayan Dr. Selin Turan, "Kışın soğuk hava, rüzgara maruziyet, üst felcini tetiklerken, yazın klima ve diğer soğutuculara direkt maruziyet, yüz felcini tetiklemektedir. Yüz kaslarının bazılarında ya da yüz tamamında hareketsizlikle birlikte belirmektedir. Hasta gözünü tam olarak kapatamaz ağız kenarında düşüklük olur. Ağız salyasının akma durumu olur tam olarak gülümseyemez. Gözünü kapatır ama tam bir kapanım sağlanamaz. Böyle bir durumda direkt sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve tedavisi hemen başlanmalıdır" şeklinde konuştu.

'Yüz felci oluştuktan sonra direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmalı'

Yüz felcinin tedavi edilebileceğini belirten Turan, "Yüz felci, beyin kaynaklı olduğu zaman yüzün sadece alt tarafında tutulum olur. Tutulum olduğu zaman yüzün sadece tüm alnı da içine alacak şekilde yüz yarısında meydana gelmektedir. Eğer beyin içinden kaynaklanan bir hadiseden oluyorsa ona yönelik bir tedavi yapılır. Diğerinde de işte nöroloji doktoru, kulak, burun, boğaz, doktoru gördükten sonra gerekli ilaç tedavisi, vitamin, gerekirse tedavi başlanıp takip edilir. 3 hafta içinde genellikle hastalar tamamen eski haline dönmektedir. Yine devam edecek olursa da, fizik tedavi rehabilitasyon egzersiziyle birlikte hastaların tedavisi sürmektedir. Yüz felci oluştuktan sonra direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmalı hasta. Gerekli ilaç tedavisi, antiviral tedavi, vitamin tedavisi, basit yapabileceği egzersiz tedavisi verilir. Genellikle 3 hafta içerisinde eski haline dönüş sağlanmaktadır. Yine yüz felcinde devamlılık söz konusu olduğu zaman, fizik tedaviyle birlikte tama yakın iyileşme sağlanmaktadır" diye konuştu.
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