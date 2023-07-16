https://sputniknews.com.tr/20230716/kilicdaroglundan-taksicilere-ziyaret-1073592657.html

Kılıçdaroğlu'ndan taksicilere ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan taksicilere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıtta ÖTV artışına tepki göstererek, "Ne demek 6-7 lira zam? Deseler 'Bu son, bir daha gelmeyecek' bunu anlarız. Bu... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T19:55+0300

2023-07-16T19:55+0300

2023-07-16T20:41+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

taksici

ziyaret

akaryakıt

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Çankaya'daki Metiş Birlik taksi durağını ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi.Akaryakıtta ÖTV artışına işaret eden ve bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormak lazım; 'Niye bu zamları yapıyorlar?' Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var" diye konuştu.Ekonomiye bakıldığında pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde 'yangın' olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230716/hazine-ve-maliye-bakanligindan-akaryakitta-otv-zammina-iliskin-aciklama-1073591947.html

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kemal kılıçdaroğlu, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), taksici, ziyaret, akaryakıt