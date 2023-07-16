https://sputniknews.com.tr/20230716/kamera-olsa-yakan-bulunurdu-dedi-kamera-bulununca-kendisinin-yaktigi-anlasildi-1073583776.html

'Kamera olsa yakan bulunurdu' dedi, kamera bulununca kendisinin yaktığı anlaşıldı

'Kamera olsa yakan bulunurdu' dedi, kamera bulununca kendisinin yaktığı anlaşıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde boş arazide çıkan kuru ot ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T13:01+0300

2023-07-16T13:01+0300

2023-07-16T13:01+0300

türkiye

yangın

antalya

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073583618_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_37f3fbfbc9ae8c8f7d657d059f139e49.jpg

Yangın, Sorgun Mahallesi 8107 sokakta Sözen Park Konakları karşısındaki boş arazide çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangının, piknik ateşinden çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangının ortasında olan ve ‘motosikletten sigara atıp yaktılar kaçtılar’ diye bağıran kadının yangının çıkmasına neden olduğu tespit edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken adının R.S. olduğu belirlenen kadının telefonla görüştüğü kişiye, “Şerefsizin çocukları, atıp gittiler. Güvenlik kamerası da yok. Olsa bulunur. O kadar da ilan veriyorlar yakmayın” diye şeklinde konuşması kameralara yansıdı. Kameranın kendisini çektiğini gören R.S., “Benim telefonumu polis dinliyor. Çekmene gerek yok. Karpuzum da yandı. Bir dilim bile yiyemedik” dedi.Çaydanlık ve et gözden kaçmadıYangın bölgesine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Yangının başladığı ve itfaiye ekipleri geldiğinde R.S. isimli kadının bulunduğu yerin yakınında devrilmiş 2 tane çaydanlık, poşet içerisinde bütün kaburga, satır, kesilmiş karpuz ve ekmekler dikkatlerden kaçmadı. Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kamerasını izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde R.S.’nin yaktığı ateşle yangının başladığını, söndürmek için çaba harcarken malzemelerinin yandığını belirlerken, R.S.’yi yasağa uymayarak yangın çıkarmaktan dolayı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230716/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073582846.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, antalya, polis