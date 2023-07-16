https://sputniknews.com.tr/20230716/iranda-kum-firtinasinda-1047-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073595495.html

İran'daki kum fırtınasında 1047 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'daki kum fırtınasında 1047 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası sebebiyle son 4 günde 1047 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T22:35+0300

2023-07-16T22:35+0300

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dünya

kum fırtınası

iran

hastane

ortadoğu

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle 12 Temmuz’dan bu yana 1047 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.Hastanelere kaldırılanlardan 92'sinin tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşan Mohibbi, tüm acil durum ekiplerinin ihtiyaç duyulması durumunda vatandaşlara yardımcı olmak için hazır beklediğini ifade etti.İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, haziran ayının başından bu yana kum fırtınası sebebiyle 3 binden fazla kişi hastanelere kaldırıldı.Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolu hastalığı bulunanlara dışarı çıkmamaları için uyarıda bulunuyor.

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kum fırtınası, iran, hastane, ortadoğu