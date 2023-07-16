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https://sputniknews.com.tr/20230716/iraktan-12-yil-sonra-basbakan-duzeyinde-suriyeye-ilk-ziyaret-1073594853.html
Irak’tan 12 yıl sonra başbakan düzeyinde Suriye’ye ilk ziyaret
Irak’tan 12 yıl sonra başbakan düzeyinde Suriye’ye ilk ziyaret
Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Sudani, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye’yi ziyaret... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T22:19+0300
2023-07-16T22:19+0300
dünya
irak
suriye
ortadoğu
iç savaş
resmi ziyaret
ziyaret
esad
beşar esad
muhammed şiya es-sudani
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Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaşın ardından Irak’tan Suriye’ye başbakan düzeyinde ilk ziyaret Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani tarafından gerçekleştirildi. Resmi törenle karşılanan Sudani, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Sudani ve Esad ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Dış İlişkiler Danışmanı Farhad Alaaldin yaptığı açıklamada, Sudani ve Esad’ın görüşmede amfetamin benzeri bir uyuşturucu olan captagon kaçakçılığını, Akdeniz'deki Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden açılması için ekonomik işbirliğini ve IŞİD ile mücadeleyi ele aldığını ifade etti.Basın toplantısında konuşan Esad, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki ülkenin birbirine sunduğu desteğin önemine vurgu yaptı. Irak’ın sunabileceği en değerli şeyleri sunduğunu ve teröre karşı iki ülkenin ortak safta yer aldığını kaydeden Esad, “Irak’ın terörle mücadelemizde Suriye’den yana tutum sergileyerek, Suriye’ye saldırmak için uydurulan bütün gerekçeleri reddetti” ifadelerini kullandı. Uluslararası koşullar ve ortak sorunlar ışığında ve özellikle terörle mücadeleye yönelik ikili ilişkileri güçlendirmesi için ziyaretinin önemini vurgulayan Esad, “Önümüzdeki süreçte her iki ülke için yarar sağlayan ve Suriye üzerine uygulanan ekonomik ambargoyu hafifleten ekonomik ilişkileri ele alacağız. Bize göre Irak’ın asil Arap kimliği her zaman bariz kalacak Irak halkına daha fazla refah ve gelişme diliyorum” dedi.'Irak’ın güvenliği Suriye’nin güvenliği demektir'Sudani ise, her iki ülkedeki güven ve istikrar sayesinde ortak sorunlara karşı ortak koordinasyonun sağladığını dile getirerek, “Irak’ın Suriye’nin bütünlüğü için verdiği desteği sürüyor ve bu konuda tutumuz sabittir. Irak’ın güvenliği Suriye’nin güvenliği demektir” şeklinde konuştu. Sudani ayrıca, “Irak, Suriye’nin kalkınması için destek veren ülkelerle birlikte çalışıyor ve bu Irak’ın yararındadır. Suriye’yi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/irak-iran-ile-elektrik-icin-petrol-karsiliginda-gaz-anlasmasi-imzaladi-1073474181.html
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irak, suriye, ortadoğu, iç savaş, resmi ziyaret, ziyaret, esad, beşar esad, muhammed şiya es-sudani
irak, suriye, ortadoğu, iç savaş, resmi ziyaret, ziyaret, esad, beşar esad, muhammed şiya es-sudani

Irak’tan 12 yıl sonra başbakan düzeyinde Suriye’ye ilk ziyaret

22:19 16.07.2023
© İHAIrak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Sudani, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye’yi ziyaret eden ilk Irak Başbakanı oldu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Sudani, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye’yi ziyaret eden ilk Irak Başbakanı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© İHA
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Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Sudani, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye’yi ziyaret eden ilk Irak Başbakanı oldu.
Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaşın ardından Irak’tan Suriye’ye başbakan düzeyinde ilk ziyaret Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani tarafından gerçekleştirildi.
Resmi törenle karşılanan Sudani, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Sudani ve Esad ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Dış İlişkiler Danışmanı Farhad Alaaldin yaptığı açıklamada, Sudani ve Esad’ın görüşmede amfetamin benzeri bir uyuşturucu olan captagon kaçakçılığını, Akdeniz'deki Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden açılması için ekonomik işbirliğini ve IŞİD ile mücadeleyi ele aldığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Esad, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki ülkenin birbirine sunduğu desteğin önemine vurgu yaptı.
Irak’ın sunabileceği en değerli şeyleri sunduğunu ve teröre karşı iki ülkenin ortak safta yer aldığını kaydeden Esad, “Irak’ın terörle mücadelemizde Suriye’den yana tutum sergileyerek, Suriye’ye saldırmak için uydurulan bütün gerekçeleri reddetti” ifadelerini kullandı. Uluslararası koşullar ve ortak sorunlar ışığında ve özellikle terörle mücadeleye yönelik ikili ilişkileri güçlendirmesi için ziyaretinin önemini vurgulayan Esad, “Önümüzdeki süreçte her iki ülke için yarar sağlayan ve Suriye üzerine uygulanan ekonomik ambargoyu hafifleten ekonomik ilişkileri ele alacağız. Bize göre Irak’ın asil Arap kimliği her zaman bariz kalacak Irak halkına daha fazla refah ve gelişme diliyorum” dedi.

'Irak’ın güvenliği Suriye’nin güvenliği demektir'

Sudani ise, her iki ülkedeki güven ve istikrar sayesinde ortak sorunlara karşı ortak koordinasyonun sağladığını dile getirerek, “Irak’ın Suriye’nin bütünlüğü için verdiği desteği sürüyor ve bu konuda tutumuz sabittir. Irak’ın güvenliği Suriye’nin güvenliği demektir” şeklinde konuştu. Sudani ayrıca, “Irak, Suriye’nin kalkınması için destek veren ülkelerle birlikte çalışıyor ve bu Irak’ın yararındadır. Suriye’yi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.
Irak, artan elektrik talebini karşılamak için İran ile ham petrol karşılığında gaz takas anlaşması imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
DÜNYA
Irak, İran ile elektrik için petrol karşılığında gaz anlaşması imzaladı
12 Temmuz, 19:37
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