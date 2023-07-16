https://sputniknews.com.tr/20230716/guney-korede-siddetli-yagislar-bir-haftada-35-can-aldi-1073589609.html
Güney Kore'de şiddetli yağışlar 1 haftada 35 can aldı
Güney Kore'de şiddetli yağışlar 1 haftada 35 can aldı
Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:22+0300
2023-07-16T17:22+0300
2023-07-16T17:23+0300
güney kore
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
ölü
asya & pasifik
dünya
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Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.Yonhap'ın haberine göre yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.
https://sputniknews.com.tr/20230715/guney-korede-siddetli-yagislar-21-kisi-hayatini-kaybetti-1073575143.html
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güney kore, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, ölü, asya & pasifik
güney kore, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, ölü, asya & pasifik
Güney Kore'de şiddetli yağışlar 1 haftada 35 can aldı
17:22 16.07.2023 (güncellendi: 17:23 16.07.2023) Abone ol
Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.
Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.
Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.
Yonhap'ın haberine göre yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.