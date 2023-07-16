https://sputniknews.com.tr/20230716/guney-korede-siddetli-yagislar-bir-haftada-35-can-aldi-1073589609.html

Güney Kore'de şiddetli yağışlar 1 haftada 35 can aldı

Güney Kore'de şiddetli yağışlar 1 haftada 35 can aldı

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T17:22+0300

2023-07-16T17:22+0300

2023-07-16T17:23+0300

güney kore

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

ölü

asya & pasifik

dünya

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Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.Yonhap'ın haberine göre yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

https://sputniknews.com.tr/20230715/guney-korede-siddetli-yagislar-21-kisi-hayatini-kaybetti-1073575143.html

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güney kore, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, ölü, asya & pasifik