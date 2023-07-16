https://sputniknews.com.tr/20230716/guney-kore-ukraynaya-mayin-arama-ve-temizleme-araclari-gonderecek-1073584242.html

Güney Kore, Ukrayna’ya mayın arama ve temizleme araçları gönderecek

Güney Kore, Ukrayna’ya mayın arama ve temizleme araçları gönderecek

Güney Kore Ulusal Güvenlik Müşaviri Baş Yardımcısı Kim Tae-hyo, ülkesinin Ukrayna’ya daha fazla mayın arama ve temizleme araçlarını göndereceğini belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T13:16+0300

2023-07-16T13:16+0300

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Kim Tae-hyo, “Mayın arama ve temizleme araçları tedarikindeki desteğimizi genişletmeyi planlıyoruz, çünkü Ukrayna'nın bunlara olan ihtiyacı son derece yüksek” açıklamasında bulundu.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün Ukrayna ziyaretinin ardından 9 yardım paketinin hazırlandığını dile getiren yetkili, üçünün güvenlik, üçünün insani yardım ve üçünün de yeniden inşa alanlarıyla ilgili olduğunu belirtti.İki ülkenin savunma alanındaki işbirliği planlarının geliştirilmekte olduğunu dile getiren Kim Tae-hyo, Kiev’in Güney Koreli iş dünyasından Ukrayna’da pil ve elektrikli araç üretimine yatırım yapma çağrısında bulunduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

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