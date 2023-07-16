https://sputniknews.com.tr/20230716/genc-sarkiciya-sahne-cikisi-silahli-saldiri-1073580259.html

Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

Avcılar’da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olan... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T10:12+0300

2023-07-16T10:12+0300

2023-07-16T10:12+0300

türkiye

türkiye

avcılar

şarkıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073580101_0:117:824:581_1920x0_80_0_0_88dec94bf85649331057c997b7ba355f.jpg

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobilin içinden Doğanay’a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yerde kalırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkaksınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun” diye paylaşımda bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/muzisyen-onur-sener-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-1073201656.html

türkiye

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, avcılar, şarkıcı