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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi
FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak
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voleybol, türkiye, çin
voleybol, türkiye, çin

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi

09:50 16.07.2023
© AA / TVFFilenin Sultanları
Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA / TVF
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FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
SPOR
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak
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