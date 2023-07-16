https://sputniknews.com.tr/20230716/filenin-sultanlari-milletler-liginde-finale-yukseldi-1073579841.html
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi
FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T09:50+0300
2023-07-16T09:50+0300
2023-07-16T09:50+0300
spor
voleybol
türkiye
çin
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak
https://sputniknews.com.tr/20230715/filenin-sultanlari-fivb-milletler-ligi-yari-finalinde-abd-ile-karsilasacak-1073566574.html
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voleybol, türkiye, çin
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi
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FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak