https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadici-renklerine-bagladi-1073595197.html
Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T22:34+0300
2023-07-16T22:34+0300
2023-07-16T22:34+0300
spor
fenerbahçe
süper lig
spor toto süper lig
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Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadicle-transfer-gorusmelerine-basladi-1073578212.html
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fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig
fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig
Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
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Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.