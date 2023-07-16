https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadici-renklerine-bagladi-1073595197.html

Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T22:34+0300

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spor

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Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadicle-transfer-gorusmelerine-basladi-1073578212.html

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