https://sputniknews.com.tr/20230716/donetskin-bombalanmasi-sonucu-cok-katli-konut-binasinda-yangin-cikti-yaralilar-var-1073599598.html
Donetsk’in bombalanması sonucu çok katlı konut binasında yangın çıktı, yaralılar var
Donetsk’in bombalanması sonucu çok katlı konut binasında yangın çıktı, yaralılar var
Ukrayna ordusunun Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombalaması sonucu bir çok katlı konut binasında yangın çıktığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T23:04+0300
2023-07-16T23:04+0300
2023-07-17T04:55+0300
ukrayna krizi
donetsk
patlama
ukrayna krizi
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombaladı, isabet alan çok katlı bir konut binasında yangın çıktı, aralarında çocukların da bulunduğu konut sakinleri arasında yaralılar var.Olayın tanıklarından bir kadın, “Patlama oldu, her şey havaya uçtu, duman çıktı, yangını söndürmek istedim, fakat nefes almakta zorlandığımı hissettim ve pencereden atladım” diye anlattı.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu konut binasında yangın çıktığını doğruladı.
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donetsk, patlama, ukrayna krizi
donetsk, patlama, ukrayna krizi
Donetsk’in bombalanması sonucu çok katlı konut binasında yangın çıktı, yaralılar var
23:04 16.07.2023 (güncellendi: 04:55 17.07.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombalaması sonucu bir çok katlı konut binasında yangın çıktığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombaladı, isabet alan çok katlı bir konut binasında yangın çıktı, aralarında çocukların da bulunduğu konut sakinleri arasında yaralılar var.
Olayın tanıklarından bir kadın, “Patlama oldu, her şey havaya uçtu, duman çıktı, yangını söndürmek istedim, fakat nefes almakta zorlandığımı hissettim ve pencereden atladım” diye anlattı.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu konut binasında yangın çıktığını doğruladı.