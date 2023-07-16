https://sputniknews.com.tr/20230716/donetskin-bombalanmasi-sonucu-cok-katli-konut-binasinda-yangin-cikti-yaralilar-var-1073599598.html

Donetsk’in bombalanması sonucu çok katlı konut binasında yangın çıktı, yaralılar var

Donetsk’in bombalanması sonucu çok katlı konut binasında yangın çıktı, yaralılar var

Ukrayna ordusunun Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombalaması sonucu bir çok katlı konut binasında yangın çıktığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T23:04+0300

2023-07-16T23:04+0300

2023-07-17T04:55+0300

ukrayna krizi

donetsk

patlama

ukrayna krizi

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk’in Kuybışevskiy bölgesini bombaladı, isabet alan çok katlı bir konut binasında yangın çıktı, aralarında çocukların da bulunduğu konut sakinleri arasında yaralılar var.Olayın tanıklarından bir kadın, “Patlama oldu, her şey havaya uçtu, duman çıktı, yangını söndürmek istedim, fakat nefes almakta zorlandığımı hissettim ve pencereden atladım” diye anlattı.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu konut binasında yangın çıktığını doğruladı.

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donetsk, patlama, ukrayna krizi