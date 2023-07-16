https://sputniknews.com.tr/20230716/dgs-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1073590537.html

DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T17:52+0300

2023-07-16T17:52+0300

2023-07-16T17:52+0300

türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs)

ösym

soru

cevap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230716/dikey-gecis-sinavi-yapildi-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1073583913.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs), ösym, soru, cevap