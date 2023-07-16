https://sputniknews.com.tr/20230716/dgs-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1073590537.html
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:52+0300
2023-07-16T17:52+0300
2023-07-16T17:52+0300
türkiye
dikey geçiş sınavı (dgs)
ösym
soru
cevap
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230716/dikey-gecis-sinavi-yapildi-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1073583913.html
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dikey geçiş sınavı (dgs), ösym, soru, cevap
dikey geçiş sınavı (dgs), ösym, soru, cevap
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.
Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.