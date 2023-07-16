https://sputniknews.com.tr/20230716/antalya-havalimaninda-yolcu-sayisinda-rekor-kirildi-1073586101.html

Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısında rekor kırıldı

Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısında rekor kırıldı

Antalya Havalimanı'nda dün 207 bin 84 yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:04+0300

2023-07-16T15:04+0300

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türkiye

antalya

turizm

turist

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Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mız 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mızda hedeflerimizi yükseltmeye, rekorlar kırmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.Öte yandan, aynı gün havalimanından 1164 uçuş gerçekleştiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230628/tekirdag-icin-alternatif-turizm-rotasi-lavanta-tarlalari-1072952324.html

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