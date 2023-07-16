https://sputniknews.com.tr/20230716/anket-almanyada-halkin-buyuk-bir-cogunlugu-kilise-vergisini-caga-uygun-bulmuyor-1073590146.html
Anket: Almanya'da halkın büyük bir çoğunluğu kilise vergisini çağa uygun bulmuyor
Anket: Almanya'da halkın büyük bir çoğunluğu kilise vergisini çağa uygun bulmuyor
Almanya'da halkın yaklaşık dörtte üçü kilise vergisinin artık çağa uygun olmadığını düşünüyor. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:39+0300
2023-07-16T17:39+0300
2023-07-16T17:39+0300
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almanya
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avrupa
vergi
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hristiyanlık
ödeme
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Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından Alman Haber Ajansı adına yapılan anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 74'ü kilise vergisi toplanmasının artık çağa uygun olmadığı görüşünde. Ankete katılanların sadece yüzde 13'ü bu verginin uygun olduğunu ifade etti. Yüzde 13'lük bir kesim de bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.Alman Piskoposlar Konferansı'na (DBK) göre Katolik Kilisesi, azalan üye sayısına rağmen geçen yıl 6,8 milyar avrodan fazla kilise vergisi topladı. Almanya'daki Protestan Kilisesi (EKD) için bu rakam aynı yıl 6.2 milyar euro'ydu.İki büyük kilise tarafından 2019 yılında yayımlanan bir tahmine göre, vergi mükelleflerinin artan maaşları dolayısıyla kilise vergi gelirleri 2060 yılına kadar 25 milyara ulaşması gerekirken, üye kaybı nedeniyle 13 milyar avro seviyesinde kalacak.Yougov anketinde kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan kişilerin yüzde 43'ü kilise vergisini, yüzde 49'u da cinsel istismar skandallarını kiliseden ayrılmak için bir neden olarak gösterdi.Bu bağlamda, her iki büyük kilise de büyük üye kaybıyla mücadele ediyor.Geçen yıl 523 bin kişi Katolik Kilisesi'nden, yaklaşık 380 bin kişi de Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrılmıştı.Anketin 2 bin kişiyle 4-6 Temmuz'da yapıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/almanyada-2022de-katolik-kilisesinden-ayrilanlarin-orani-yuzde-45-artti-1072971280.html
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almanya, kilise, avrupa, vergi, hristiyan, hristiyanlık, ödeme
almanya, kilise, avrupa, vergi, hristiyan, hristiyanlık, ödeme
Anket: Almanya'da halkın büyük bir çoğunluğu kilise vergisini çağa uygun bulmuyor
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Almanya'da halkın yaklaşık dörtte üçü kilise vergisinin artık çağa uygun olmadığını düşünüyor.
Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından Alman Haber Ajansı adına yapılan anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 74'ü kilise vergisi toplanmasının artık çağa uygun olmadığı görüşünde. Ankete katılanların sadece yüzde 13'ü bu verginin uygun olduğunu ifade etti. Yüzde 13'lük bir kesim de bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.
Alman Piskoposlar Konferansı'na (DBK) göre Katolik Kilisesi, azalan üye sayısına rağmen geçen yıl 6,8 milyar avrodan fazla kilise vergisi topladı. Almanya'daki Protestan Kilisesi (EKD) için bu rakam aynı yıl 6.2 milyar euro'ydu.
İki büyük kilise tarafından 2019 yılında yayımlanan bir tahmine göre, vergi mükelleflerinin artan maaşları dolayısıyla kilise vergi gelirleri 2060 yılına kadar 25 milyara ulaşması gerekirken, üye kaybı nedeniyle 13 milyar avro seviyesinde kalacak.
Yougov anketinde kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan kişilerin yüzde 43'ü kilise vergisini, yüzde 49'u da cinsel istismar skandallarını kiliseden ayrılmak için bir neden olarak gösterdi.
Bu bağlamda, her iki büyük kilise de büyük üye kaybıyla mücadele ediyor.
Geçen yıl 523 bin kişi Katolik Kilisesi'nden, yaklaşık 380 bin kişi de Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrılmıştı.
Anketin 2 bin kişiyle 4-6 Temmuz'da yapıldığı ifade edildi.