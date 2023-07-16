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https://sputniknews.com.tr/20230716/akademisyenler-renkli-sut-urunleri-gelistirmeyi-hedefliyor-amacimiz-cocuklara-sevdirmek-1073581461.html
Akademisyenler renkli süt ürünleri geliştirmeyi hedefliyor: 'Amacımız çocuklara sevdirmek'
Akademisyenler renkli süt ürünleri geliştirmeyi hedefliyor: 'Amacımız çocuklara sevdirmek'
Amasya Üniversitesinden 4 akademisyen, ÇORUM Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TEKNOKENT) KOSGEB desteğiyle yürüttüğü projelerle çocuklara süt ve süt ürünlerini... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
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amasya
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Amasya Üniversitesinden biyoteknoloji alanında uzman Prof. Dr. Tuba Yıldırım, genetik uzmanı Prof. Dr. Arif Ayar, tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışma yapan Dr. Öğretim Üyesi Ebru Batı Ay ve probiyotik ürünler üzerine çalışmaları bulunan Dr. Öğretim Üyesi Şirin Oba İlter, sağlıklı gıda ürünleri geliştirmek amacıyla 2020'de Çorum TEKNOKENT'te şirket kurdu.Çorum KOSGEB İl Müdürlüğünün desteğiyle ilk yıl "Probiyotik İnstant Toz Çikolatalı İçecek Üretimi Projesi" ile probiyotik ürün geliştiren akademisyenler, "Endüstriyel Aspir Bitkisinden Antioksidan İçeriği Geliştirilmiş Doğal Boya Üretimi Projesi" ile de aspir bitkisinden antioksidan özelliği geliştirilmiş doğal boya üretmeyi başardı.Akademisyenler, bu iki AR-GE projesinden elde ettikleri verilerle "Doğal Gıda Boyası ve Probiyotik İçeren Süt Ürünlerinin Elde Edilmesi" ÜR-GE projesini hayata geçirdi.Proje kapsamında doğal gıda boyalarıyla renklendirilmiş, probiyotik açısından zenginleştirilmiş yoğurt, ayran, labne peyniri gibi süt ürünlerinin üretilmesi hedefleniyor.'Çocukların süt ve süt ürünlerini tüketmeleri temel amacımız'Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuba Yıldırım, kırmızı ve sarı renklerde süt ürünleri üreterek, özellikle çocukların süt ürünleri tüketimine alışmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.İlk projede elde ettikleri probiyotik ürün için patent başvurusu yaptıklarını, değerlendirme sürecinin devam ettiğini anlatan Yıldırım, ikinci projede ortaya çıkardıkları doğal boyanın da gıdanın yanı sıra kozmetik, tekstil, ilaç sanayi ve oyuncak üretimi sektörlerinde kullanılabileceğini kaydetti.Aspir bitkisinden sarı ve kırmızı renklerde geliştirdikleri boyanın zararı bulunmadığını, antioksidan özelliği geliştirilmiş doğal bir ürün olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu ürünle çocuklara süt ve süt ürünlerini sevdirmek, doğal içerikli gıda boyasının farklı pigment özelliklerinden faydalanarak çocukların hem toksik etkisi olmayan hem de doğal boya özelliği taşıyan, kapsül haline getirilmiş probiyotik özellik içeren, bağırsakla dost, yararlı bakterilerin bulunduğu süt ve süt ürünlerini tüketmeleri temel amacımız." dedi.Projeyle ilgili laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini, aynı zaman Amasya'da bir süt ürünleri işleme tesisinde denemeler yaptıklarını belirten Yıldırım, "Sarı ve kırmızı renklerde çocuklara cazip gelebileceğini düşündüğümüz yoğurt, ayran, labne gibi ürünler üretebiliriz. Bunların tat ve duyu analizlerini, probiyotik maddelerin bağırsakta kalım sürelerini belirlemek üzere gerekli testleri yapacağız." diye konuştu.Piyasada renkli gıdaların bulunduğunu ancak üzerinde çalıştıkları ürünün sağlık açısından farklı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu tür ürünler farklı firmaların farklı bantlarında var ama antioksidan özelliği artırılmış renkli süt ürünlerine rastlamadık. Hedef kitle olarak, çocukların süt ve süt ürünlerini sevmesi adına böyle bir yola çıktık." ifadelerini kullandı.
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süt, amasya, çocuk
süt, amasya, çocuk

Akademisyenler renkli süt ürünleri geliştirmeyi hedefliyor: 'Amacımız çocuklara sevdirmek'

11:50 16.07.2023
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA
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Amasya Üniversitesinden 4 akademisyen, ÇORUM Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TEKNOKENT) KOSGEB desteğiyle yürüttüğü projelerle çocuklara süt ve süt ürünlerini sevdirecek kırmızı ve sarı renklerde süt ürünleri üretmeyi hedefliyor.
Amasya Üniversitesinden biyoteknoloji alanında uzman Prof. Dr. Tuba Yıldırım, genetik uzmanı Prof. Dr. Arif Ayar, tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışma yapan Dr. Öğretim Üyesi Ebru Batı Ay ve probiyotik ürünler üzerine çalışmaları bulunan Dr. Öğretim Üyesi Şirin Oba İlter, sağlıklı gıda ürünleri geliştirmek amacıyla 2020'de Çorum TEKNOKENT'te şirket kurdu.
Çorum KOSGEB İl Müdürlüğünün desteğiyle ilk yıl "Probiyotik İnstant Toz Çikolatalı İçecek Üretimi Projesi" ile probiyotik ürün geliştiren akademisyenler, "Endüstriyel Aspir Bitkisinden Antioksidan İçeriği Geliştirilmiş Doğal Boya Üretimi Projesi" ile de aspir bitkisinden antioksidan özelliği geliştirilmiş doğal boya üretmeyi başardı.
Akademisyenler, bu iki AR-GE projesinden elde ettikleri verilerle "Doğal Gıda Boyası ve Probiyotik İçeren Süt Ürünlerinin Elde Edilmesi" ÜR-GE projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında doğal gıda boyalarıyla renklendirilmiş, probiyotik açısından zenginleştirilmiş yoğurt, ayran, labne peyniri gibi süt ürünlerinin üretilmesi hedefleniyor.

'Çocukların süt ve süt ürünlerini tüketmeleri temel amacımız'

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuba Yıldırım, kırmızı ve sarı renklerde süt ürünleri üreterek, özellikle çocukların süt ürünleri tüketimine alışmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
İlk projede elde ettikleri probiyotik ürün için patent başvurusu yaptıklarını, değerlendirme sürecinin devam ettiğini anlatan Yıldırım, ikinci projede ortaya çıkardıkları doğal boyanın da gıdanın yanı sıra kozmetik, tekstil, ilaç sanayi ve oyuncak üretimi sektörlerinde kullanılabileceğini kaydetti.
Aspir bitkisinden sarı ve kırmızı renklerde geliştirdikleri boyanın zararı bulunmadığını, antioksidan özelliği geliştirilmiş doğal bir ürün olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu ürünle çocuklara süt ve süt ürünlerini sevdirmek, doğal içerikli gıda boyasının farklı pigment özelliklerinden faydalanarak çocukların hem toksik etkisi olmayan hem de doğal boya özelliği taşıyan, kapsül haline getirilmiş probiyotik özellik içeren, bağırsakla dost, yararlı bakterilerin bulunduğu süt ve süt ürünlerini tüketmeleri temel amacımız." dedi.
Projeyle ilgili laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini, aynı zaman Amasya'da bir süt ürünleri işleme tesisinde denemeler yaptıklarını belirten Yıldırım, "Sarı ve kırmızı renklerde çocuklara cazip gelebileceğini düşündüğümüz yoğurt, ayran, labne gibi ürünler üretebiliriz. Bunların tat ve duyu analizlerini, probiyotik maddelerin bağırsakta kalım sürelerini belirlemek üzere gerekli testleri yapacağız." diye konuştu.
Piyasada renkli gıdaların bulunduğunu ancak üzerinde çalıştıkları ürünün sağlık açısından farklı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu tür ürünler farklı firmaların farklı bantlarında var ama antioksidan özelliği artırılmış renkli süt ürünlerine rastlamadık. Hedef kitle olarak, çocukların süt ve süt ürünlerini sevmesi adına böyle bir yola çıktık." ifadelerini kullandı.
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