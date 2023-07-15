https://sputniknews.com.tr/20230715/uludag-milli-park-vasfi-kaldirilarak-alan-baskanligina-devredildi-1073569220.html

Uludağ, milli park vasfı kaldırılarak Alan Başkanlığı'na devredildi

Uludağ, milli park vasfı kaldırılarak Alan Başkanlığı'na devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığı'na devredilmesine karar... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T17:21+0300

2023-07-15T17:21+0300

2023-07-15T17:21+0300

türkiye

uludağ

milli park

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu kararın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

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