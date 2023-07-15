https://sputniknews.com.tr/20230715/uludag-milli-park-vasfi-kaldirilarak-alan-baskanligina-devredildi-1073569220.html
Uludağ, milli park vasfı kaldırılarak Alan Başkanlığı'na devredildi
Uludağ, milli park vasfı kaldırılarak Alan Başkanlığı'na devredildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığı'na devredilmesine karar... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T17:21+0300
2023-07-15T17:21+0300
2023-07-15T17:21+0300
türkiye
uludağ
milli park
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu kararın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.
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uludağ, milli park, resmi gazete
uludağ, milli park, resmi gazete
Uludağ, milli park vasfı kaldırılarak Alan Başkanlığı'na devredildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığı'na devredilmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.