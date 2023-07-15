https://sputniknews.com.tr/20230715/tusiaddan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-aciklamasi-1073562936.html
TÜSİAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması
TÜSİAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T11:01+0300
2023-07-15T11:01+0300
2023-07-15T11:01+0300
türkiye
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz
15 temmuz anmaları
tüsiad
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TÜSİAD açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine karşı mücadele vererek demokrasiye sahip çıkan tüm şehitler ve gazilerin bir kez daha saygı ve minnetle anıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Toplumumuzun ve devletimizin cansiperane gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi her daim korumak ve ilerletmek hepimizin sorumluluğudur. Laik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri, demokratik kurum ve kurallar ile temel hak ve özgürlükler ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini başarması için temel unsurlardır. TÜSİAD olarak evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz."
türkiye
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15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, tüsiad
15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, tüsiad
TÜSİAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.
TÜSİAD açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine karşı mücadele vererek demokrasiye sahip çıkan tüm şehitler ve gazilerin bir kez daha saygı ve minnetle anıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplumumuzun ve devletimizin cansiperane gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi her daim korumak ve ilerletmek hepimizin sorumluluğudur. Laik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri, demokratik kurum ve kurallar ile temel hak ve özgürlükler ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini başarması için temel unsurlardır. TÜSİAD olarak evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz."