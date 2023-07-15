https://sputniknews.com.tr/20230715/trabzonda-arinin-soktugu-kisi-oldu-1073572059.html
Trabzon'da arının soktuğu kişi öldü
Trabzon'da arının soktuğu kişi öldü
Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T19:53+0300
2023-07-15T19:53+0300
2023-07-15T19:53+0300
türkiye
trabzon
of
arı
arı
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Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesi’nde arıcılık yapan arkadaşlarının yanına giden 34 yaşındaki Ali Öztürk, arıların saldırısına uğradı.Arı sokması sonucu fenalaşan Öztürk, arkadaşları tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
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trabzon, of, arı, arı
Trabzon'da arının soktuğu kişi öldü
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Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesi’nde arıcılık yapan arkadaşlarının yanına giden 34 yaşındaki Ali Öztürk, arıların saldırısına uğradı.
Arı sokması sonucu fenalaşan Öztürk, arkadaşları tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.