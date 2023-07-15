https://sputniknews.com.tr/20230715/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-tanju-tuncel-hayatini-kaybetti-1073567350.html
Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T15:12+0300
2023-07-15T15:12+0300
2023-07-15T15:12+0300
yaşam
tiyatro
sinema
tanju tuncel
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Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
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tiyatro, sinema, tanju tuncel
tiyatro, sinema, tanju tuncel
Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.