https://sputniknews.com.tr/20230715/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-tanju-tuncel-hayatini-kaybetti-1073567350.html

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T15:12+0300

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yaşam

tiyatro

sinema

tanju tuncel

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Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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tiyatro, sinema, tanju tuncel