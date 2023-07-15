https://sputniknews.com.tr/20230715/tbmmdeki-bazi-komisyonlarin-tatilde-ve-aravermede-calismasini-iceren-kararlar-resmi-gazetede-1073561140.html
TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de
TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T03:14+0300
2023-07-15T03:14+0300
2023-07-15T03:14+0300
türkiye
tbmm
tatil
resmi gazete
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Buna göre Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.
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tbmm, tatil, resmi gazete
tbmm, tatil, resmi gazete
TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.