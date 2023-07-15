https://sputniknews.com.tr/20230715/tbmmdeki-bazi-komisyonlarin-tatilde-ve-aravermede-calismasini-iceren-kararlar-resmi-gazetede-1073561140.html

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T03:14+0300

2023-07-15T03:14+0300

2023-07-15T03:14+0300

türkiye

tbmm

tatil

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408174_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_d6ea678cc6f8abd2f82d9fda59f242da.jpg

Buna göre Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tatil, resmi gazete