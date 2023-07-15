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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız, bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız" dedi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T17:08+0300
2023-07-15T17:08+0300
türkiye
numan kurtulmuş
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" açıldı.TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meşhur bir gecenin yıl dönümünde olunduğunu, bu tarihin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.Tarihin tekerrür edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Kahraman, "1960 darbesinden sonra tarihimizde o günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 16 darbe vardır, hiçbirinde Meclis açılmamıştır. O gece Meclis'i açtım, bunun şerefini taşıyorum. Darbeler tarihi arasında 15 Temmuz çok güçlü darbe girişiminden birisidir. Millet bir bütün halinde parti farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlarda toplandı" dedi.Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtığında Meclis Divan heyetinde AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel, MHP'den Erkan Akçay'ın da yer aldığını anımsatarak, o gece parti farkı gözetilmeden hareket edildiğini aktardı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in o sırada ceketinin olmadığını ve AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun ceketini giymek durumunda kaldığını anlatan Kahraman, "Kadere bak, milli görüş gömleğini giymek de varmış kaderde. 5 parmak birbirine benzemez ama tek bilekte birleşir. Partiler değişik olabilir, isimler değişik olabilir ama milli davadayız. Dışarısı ille bölünün diye tazyik ediyor ama bölünmeyeceğiz. Bu bütünlüğü sağlayacağız. Nitekim darbe girişimi sonrasında Yenikapı mitinginde tüm partiler olarak oradaydık. Bütünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz. İnşallah bir daha böyle günlere rastlamayız. Uyanık olacağız, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız" diye konuştu.'15 Temmuz gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı bir geceydi'TBMM Başkanı Kurtulmuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u sadece bir gün, sadece Türkiye'nin geçmişinde olan "kara leke" olarak telakki etmenin çok ötesinde, demokrasi ve milli birlik günü olarak benimsemek ve sonraki nesillere de aktarmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.O gecenin iki tarafının olduğunu belirten Kurtulmuş, bir tarafta insanlara ve millete karşı düşmanlık, yabancıların emelleriyle kendi emellerini tevhit etmiş "emperyalistlerin uşağı" olan zihniyet bulunduğunu; bu zihniyetin ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç çatışmaya, savaşa, ardından bazı emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçtiğini vurguladı.Kurtulmuş, diğer tarafta ise spontane olarak yollara çıkan, milli birliği ve beraberliği korumak için canını siper eden, millet iradesine sahip çıkmak için bütün alanları darbecilerin karşısına çıkarak kapatan, geleceğine, demokrasisine, ülkesine, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkan bir millet çoğunluğunun olduğunun altını çizdi."Baktığınız zaman 15 Temmuz 2016 gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi, sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böyle bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu yüzden her yıl TBMM'de geleneksel hale gelen fotoğraf sergisinin bu noktadaki çabalardan birisi olduğunu kaydetti.'O akşam Meclis'i açık tutan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanıdır'15 Temmuz gecesinde iyiliğin Türkiye'nin her yerinde somut hale geldiğini, insanların inançlarıyla, milli kararlılığıyla, birlik ve beraberlik ruhuyla sokakları doldurduğunu kaydeden Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi her yerde milletin değerlerine karşı saldırı olduğunu ve bu saldırılara karşı da her yerde demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkan millet çoğunluğunun bulunduğunu söyledi.O noktalardan birisinin TBMM olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:'15 Temmuz'u demokrasi dersi olarak anlatacağız'Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin bütün kahramanlarına, özellikle ismi bilinmeyen, tankların karşısına yumruklarıyla karşı çıkan, havada uçan uçakları taş fırlatarak durdurabileceği inancında olan isimsiz kahramanlara saygı ve sevgilerini sunduklarını, onların cesaretleri önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.Şehadet bilinciyle sokakları dolduran, "ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancını bugüne taşıyan şehitlerin her birine Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Onların her birisi, sadece şehitler kervanının isimleri oraya yazılmış birer unsuru değil, birer kahramanı değil, aynı zamanda milletin gönlünde kıyamete kadar yaşayacak, milli iradeyi düşmanın çizmesi altında çiğnetmeyen asil ve aziz kahramanlar olarak anılacaklardır. Aralarında bir kısmını burada ağırlamaktan şeref duyduğumuz, o gecenin görünmez kahramanlarından gazilerimizi de şükranla, takdirle yad ediyoruz. Onlara da Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin" diye konuştu.'Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın'15 Temmuz'u asla unutmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız.15 Temmuz'u bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir masal, bir hikaye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. 15 Temmuz'u bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız" ifadelerini kullandı.Bu çabalardan birisinin de fotoğraf sergisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sergidekilerin sadece o geceye ilişkin, herkesin gördüğü binlerce, on binlerce fotoğraftan birkaçı olduğunu söyledi.Sergi alanında bulunan insanların bir kısmının bir müddet sonra hayatta olmayacağını belirten Kurtulmuş, gelecek nesillere, çocuklara, bu fotoğraflar üzerinden de milli birlik ve beraberlik ruhunun hikayesini anlatacaklarını dile getirdi.O gün meydanlara "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" inancıyla çıkan ve sağ salim evlerine dönen bütün gazilere de teşekkür eden Kurtulmuş, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği günden bu yana, millete geriye doğru yaslanarak gününü gün etmenin hiç nasip olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletin hep düşmanlarının var olduğunu, yarın da var olacağını kaydetti.Kurtulmuş, "Bu millete karşı ihanet içerisinde olma potansiyeli bulunan, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Farklılıklarımızı, milli meselelerde bir kenara bırakacağız ve Allah'ın izniyle bu milleti kıyamete kadar yaşatacağız" değerlendirmesinde bulundu.Serginin açılışına, 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile çok sayıda milletvekili katıldı.Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
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numan kurtulmuş, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz
numan kurtulmuş, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

17:08 15.07.2023
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş, Genel Kurul'a hitap etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş, Genel Kurul'a hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız, bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" açıldı.
TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meşhur bir gecenin yıl dönümünde olunduğunu, bu tarihin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.
Tarihin tekerrür edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Kahraman, "1960 darbesinden sonra tarihimizde o günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 16 darbe vardır, hiçbirinde Meclis açılmamıştır. O gece Meclis'i açtım, bunun şerefini taşıyorum. Darbeler tarihi arasında 15 Temmuz çok güçlü darbe girişiminden birisidir. Millet bir bütün halinde parti farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlarda toplandı" dedi.
Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtığında Meclis Divan heyetinde AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel, MHP'den Erkan Akçay'ın da yer aldığını anımsatarak, o gece parti farkı gözetilmeden hareket edildiğini aktardı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in o sırada ceketinin olmadığını ve AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun ceketini giymek durumunda kaldığını anlatan Kahraman, "Kadere bak, milli görüş gömleğini giymek de varmış kaderde. 5 parmak birbirine benzemez ama tek bilekte birleşir. Partiler değişik olabilir, isimler değişik olabilir ama milli davadayız. Dışarısı ille bölünün diye tazyik ediyor ama bölünmeyeceğiz. Bu bütünlüğü sağlayacağız. Nitekim darbe girişimi sonrasında Yenikapı mitinginde tüm partiler olarak oradaydık. Bütünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz. İnşallah bir daha böyle günlere rastlamayız. Uyanık olacağız, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız" diye konuştu.

'15 Temmuz gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı bir geceydi'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u sadece bir gün, sadece Türkiye'nin geçmişinde olan "kara leke" olarak telakki etmenin çok ötesinde, demokrasi ve milli birlik günü olarak benimsemek ve sonraki nesillere de aktarmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.
O gecenin iki tarafının olduğunu belirten Kurtulmuş, bir tarafta insanlara ve millete karşı düşmanlık, yabancıların emelleriyle kendi emellerini tevhit etmiş "emperyalistlerin uşağı" olan zihniyet bulunduğunu; bu zihniyetin ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç çatışmaya, savaşa, ardından bazı emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçtiğini vurguladı.
Kurtulmuş, diğer tarafta ise spontane olarak yollara çıkan, milli birliği ve beraberliği korumak için canını siper eden, millet iradesine sahip çıkmak için bütün alanları darbecilerin karşısına çıkarak kapatan, geleceğine, demokrasisine, ülkesine, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkan bir millet çoğunluğunun olduğunun altını çizdi.
"Baktığınız zaman 15 Temmuz 2016 gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi, sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böyle bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu yüzden her yıl TBMM'de geleneksel hale gelen fotoğraf sergisinin bu noktadaki çabalardan birisi olduğunu kaydetti.

'O akşam Meclis'i açık tutan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanıdır'

15 Temmuz gecesinde iyiliğin Türkiye'nin her yerinde somut hale geldiğini, insanların inançlarıyla, milli kararlılığıyla, birlik ve beraberlik ruhuyla sokakları doldurduğunu kaydeden Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi her yerde milletin değerlerine karşı saldırı olduğunu ve bu saldırılara karşı da her yerde demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkan millet çoğunluğunun bulunduğunu söyledi.
O noktalardan birisinin TBMM olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Hiç tevazu göstermeye gerek yok. O akşam bu Meclis'i açan, Meclis'i açık tutan ve burada düşmana karşı milli egemenliği savunan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanlarıdır. Aynı şekilde Genelkurmay Kavşağı önünde, Çankaya Köşkü'nde direnenler, Edirne'den Kars'a kadar illerin meydanlarını dolduran, Samsun'dan Muğla'ya kadar bütün sokaklara çıkarak darbecilere alanı dar eden milletimizin varlığı, her yerde kötüyle iyinin mücadelesinin, millet düşmanlarıyla millet kahramanlarının mücadelesinin sembolleriydi. İşte o akşam millet düşmanlarıyla milletin kahramanlarının mücadele alanlarından birisi olan TBMM, Allah'ın izniyle arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin iradesiyle, milli iradenin ayaklar altına alınmasına müsaade etmedi. Millet iradesi, Meclis Genel Kurulu'nda sabaha kadar açık durdu ve her zaman egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu daha gür sesle ifade etmeye devam etti."

'15 Temmuz'u demokrasi dersi olarak anlatacağız'

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin bütün kahramanlarına, özellikle ismi bilinmeyen, tankların karşısına yumruklarıyla karşı çıkan, havada uçan uçakları taş fırlatarak durdurabileceği inancında olan isimsiz kahramanlara saygı ve sevgilerini sunduklarını, onların cesaretleri önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.
Şehadet bilinciyle sokakları dolduran, "ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancını bugüne taşıyan şehitlerin her birine Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Onların her birisi, sadece şehitler kervanının isimleri oraya yazılmış birer unsuru değil, birer kahramanı değil, aynı zamanda milletin gönlünde kıyamete kadar yaşayacak, milli iradeyi düşmanın çizmesi altında çiğnetmeyen asil ve aziz kahramanlar olarak anılacaklardır. Aralarında bir kısmını burada ağırlamaktan şeref duyduğumuz, o gecenin görünmez kahramanlarından gazilerimizi de şükranla, takdirle yad ediyoruz. Onlara da Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin" diye konuştu.

'Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın'

15 Temmuz'u asla unutmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız.15 Temmuz'u bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir masal, bir hikaye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. 15 Temmuz'u bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
Bu çabalardan birisinin de fotoğraf sergisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sergidekilerin sadece o geceye ilişkin, herkesin gördüğü binlerce, on binlerce fotoğraftan birkaçı olduğunu söyledi.
Sergi alanında bulunan insanların bir kısmının bir müddet sonra hayatta olmayacağını belirten Kurtulmuş, gelecek nesillere, çocuklara, bu fotoğraflar üzerinden de milli birlik ve beraberlik ruhunun hikayesini anlatacaklarını dile getirdi.
O gün meydanlara "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" inancıyla çıkan ve sağ salim evlerine dönen bütün gazilere de teşekkür eden Kurtulmuş, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.
Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği günden bu yana, millete geriye doğru yaslanarak gününü gün etmenin hiç nasip olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletin hep düşmanlarının var olduğunu, yarın da var olacağını kaydetti.
Kurtulmuş, "Bu millete karşı ihanet içerisinde olma potansiyeli bulunan, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Farklılıklarımızı, milli meselelerde bir kenara bırakacağız ve Allah'ın izniyle bu milleti kıyamete kadar yaşatacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Serginin açılışına, 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile çok sayıda milletvekili katıldı.
Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
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