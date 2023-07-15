https://sputniknews.com.tr/20230715/saglik-bakani-koca-hepatit-a-asisi-sikintisi-oldugu-iddiasi-mevcuttur-ve-asilsizdir-1073562579.html
Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır
Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T10:40+0300
2023-07-15T10:40+0300
2023-07-15T10:47+0300
türkiye
fahrettin koca
hepatit
hepatit a
aşı
stok
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Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."
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fahrettin koca, hepatit, hepatit a, aşı, stok
fahrettin koca, hepatit, hepatit a, aşı, stok
Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır
10:40 15.07.2023 (güncellendi: 10:47 15.07.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."