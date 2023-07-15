https://sputniknews.com.tr/20230715/saglik-bakani-koca-hepatit-a-asisi-sikintisi-oldugu-iddiasi-mevcuttur-ve-asilsizdir-1073562579.html

Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T10:40+0300

2023-07-15T10:40+0300

2023-07-15T10:47+0300

türkiye

fahrettin koca

hepatit

hepatit a

aşı

stok

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Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."

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fahrettin koca, hepatit, hepatit a, aşı, stok