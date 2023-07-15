https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-kuzey-korenin-firlattigi-fuzenin-munhasir-ekonomik-bolgemize-dusup-dusmedigini-arastiriyoruz-1073567791.html
Rusya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin münhasır ekonomik bölgemize düşüp düşmediğini araştırıyoruz
Rusya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin münhasır ekonomik bölgemize düşüp düşmediğini araştırıyoruz
Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşüp düşmediğinin Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T15:15+0300
2023-07-15T15:15+0300
2023-07-15T15:15+0300
dünya
rusya
kuzey kore
füze
balistik füze programı
füze denemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450663_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_9f25269424d787b9e862cdc636c06389.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, gazetecilerin sorması üstüne, “Bildiğim kadarıyla meslektaşlarım Savunma Bakanlığı ile beraber bunu araştırmayı sürdürüyor, fakat füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğüne ilişkin kesin bir bilgi elimizde henüz yok” açıklamasını yaptı.Kuzey Kore’nin 12 Temmuz’da denemesini yaptığı balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşmüş olabileceğini, Birleşmiş Milletler yetkilileri söylemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, bin kilometre boyunca havada kalan ve 6.648 kilometre yüksekliğe ulaşan Kuzey Kore füzesinin, uçuşunun ardından Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü kaydetmişti.Bununla beraber Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da söz konusu bilgiyi doğrulamadı.
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450663_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_8e1920543799c2487db1df84ea28f035.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kuzey kore, füze, balistik füze programı, füze denemesi
rusya, kuzey kore, füze, balistik füze programı, füze denemesi
Rusya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin münhasır ekonomik bölgemize düşüp düşmediğini araştırıyoruz
Abone ol
Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşüp düşmediğinin Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından araştırıldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, gazetecilerin sorması üstüne, “Bildiğim kadarıyla meslektaşlarım Savunma Bakanlığı ile beraber bunu araştırmayı sürdürüyor, fakat füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğüne ilişkin kesin bir bilgi elimizde henüz yok” açıklamasını yaptı.
Kuzey Kore’nin 12 Temmuz’da denemesini yaptığı balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşmüş olabileceğini, Birleşmiş Milletler yetkilileri söylemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, bin kilometre boyunca havada kalan ve 6.648 kilometre yüksekliğe ulaşan Kuzey Kore füzesinin, uçuşunun ardından Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü kaydetmişti.
Bununla beraber Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da söz konusu bilgiyi doğrulamadı.