https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-kuzey-korenin-firlattigi-fuzenin-munhasir-ekonomik-bolgemize-dusup-dusmedigini-arastiriyoruz-1073567791.html

Rusya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin münhasır ekonomik bölgemize düşüp düşmediğini araştırıyoruz

Rusya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin münhasır ekonomik bölgemize düşüp düşmediğini araştırıyoruz

Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşüp düşmediğinin Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T15:15+0300

2023-07-15T15:15+0300

2023-07-15T15:15+0300

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rusya

kuzey kore

füze

balistik füze programı

füze denemesi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, gazetecilerin sorması üstüne, “Bildiğim kadarıyla meslektaşlarım Savunma Bakanlığı ile beraber bunu araştırmayı sürdürüyor, fakat füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğüne ilişkin kesin bir bilgi elimizde henüz yok” açıklamasını yaptı.Kuzey Kore’nin 12 Temmuz’da denemesini yaptığı balistik füzenin Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düşmüş olabileceğini, Birleşmiş Milletler yetkilileri söylemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, bin kilometre boyunca havada kalan ve 6.648 kilometre yüksekliğe ulaşan Kuzey Kore füzesinin, uçuşunun ardından Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü kaydetmişti.Bununla beraber Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da söz konusu bilgiyi doğrulamadı.

rusya

kuzey kore

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rusya, kuzey kore, füze, balistik füze programı, füze denemesi