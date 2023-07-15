https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-disisleri-ukrayna-makamlari-nukleer-terorizm-yoluna-girdi-1073573063.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna makamları nükleer terörizm yoluna girdi

Rusya Dışişleri: Ukrayna makamları nükleer terörizm yoluna girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kursk Nükleer Güç Santrali yakınına İHA saldırısı düzenlenmesinin Kiev’in nükleer terörizm yoluna girdiğini... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin, Kursk Nükleer Güç Santrali’nin muhtemel hedef olduğu Kurçatov kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırarak ‘nükleer terörizm’ yöntemlerini kullanma yoluna girdiğini söyledi.Hava savunma sistemlerinin devreye girmesi sayesinde, İHA saldırısı sırasında kritik tesislerin zarar görmediği ve can kaybının olmadığına vurgu yapan Zaharova, "Ukrayna'nın, Avrupa'da büyük ölçekli bir nükleer felakete yol açabilecek Rus nükleer santrallerine karşı terör yöntemlerini aktif olarak kullanma yönündeki kötü niyetli planlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.Zaharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) yönetimini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunu (UAEK) olanları dikkate almaya ve Kiev'in eylemlerini kınama çağrısı yaptığını kaydetti.Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Bölgesi'ne bağlı Kurçatov kentinde bir binaya yakın mesafede infilak eden uçak tipi İHA, Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yakınına düşmüştü.

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