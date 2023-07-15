https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-disisleri-simonyan-ve-sobcaka-yonelik-suikast-hazirligi-ruslara-karsi-bir-teror-girisimidir-1073571158.html

Rusya Dışişleri: Simonyan ve Sobçak'a yönelik suikast hazırlığı Ruslara karşı bir terör girişimidir

Rusya Dışişleri: Simonyan ve Sobçak'a yönelik suikast hazırlığı Ruslara karşı bir terör girişimidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus gazeteciler Simonyan ve Sobçak'a yönelik suikast hazırlığını Ruslara karşı yeni bir terör girişimi olarak... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T18:32+0300

2023-07-15T18:32+0300

2023-07-15T18:32+0300

dünya

margarita simonyan

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna istihbarat servislerinin RT televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile gazeteci Kseniya Sobçak’a yönelik suikast planının Kiev rejiminin Ruslara yönelik yeni bir terör saldırısı girişimi olduğunu söyledi.Zaharova, RT ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı grubunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile gazeteci Kseniya Sobçak’a yönelik başarısız suikast girişimini değerlendirdi.Zaharova, Rus gazetecilere yönelik suikast girişiminin, bir dizi terör saldırısından sorumlu olan Vladimir Zelenskiy rejiminin terörist doğasını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.Zaharova, “Bu, Batılı küratörler tarafından özenle korunan Kiev rejimi tarafından organize edilen Rus sivillere yönelik bir başka terörist saldırı girişimidir. Şu anda kolluk kuvvetleri tüm detayları araştırıyor, ancak başarısız suikast girişiminin nedeninin Rus gazetecilerin profesyonel faaliyetleri olduğu şimdiden belli” ifadelerini kullandı.İlgili uluslararası kuruluşlardan herhangi bir tepki beklenmemesi gerektiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşlardan bir tepki beklenmesi pek olası değil. Patolojik ikiyüzlülük, uzun süredir Batı liberalizminin siyasi bir geleneği ve onun koşulsuz refleksi haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230715/kievin-emriyle-rus-gazeteciler-simonyan-ve-sobcaka-suikast-hazirligi-yapan-supheliler-yakalandi-1073567000.html

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margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya dışişleri bakanlığı