https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-disisleri-ermenistan-ve-azerbaycan-bir-baris-antlasmasi-hazirlamaya-derhal-baslamali-1073573595.html

Rusya Dışişleri: Ermenistan ve Azerbaycan bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalı

Rusya Dışişleri: Ermenistan ve Azerbaycan bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Bakü ve Erivan’ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalarını gerekli... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T21:23+0300

2023-07-15T21:23+0300

2023-07-15T21:23+0300

türkiye

rusya dışişleri bakanlığı

moskova

bakü

erivan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova’nın Bakü ve Erivan’ın Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü anlaşmalarına dayanarak, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalarını gerekli gördüğünü vurguladı.Açıklamada “Karabağ'daki Ermeni nüfusunun kaderinin sorumluluğu üçüncü ülkelere yüklenmemeli. Daha önce varılan üçlü anlaşmalara dayanarak Bakü ile Erivan arasında hemen barış anlaşmasının hazırlanmasına başlanmalı” ifadelerine yer verildi.Dağlık Karabağ çevresindeki durumun ‘olumsuz yönde’ geliştiğine dikkat çeken Bakanlık, insani krizin derinleştiği, yerel sakinlerin yiyecek ve ilaç sıkıntısı çektiği, bölgenin fiilen elektrik ve gaz arzından yoksun olduğuna vurgu yaparak, Azerbaycan’a Laçin koridorunun derhal açılması için acil önlemler alması çağrısı yaptı.

türkiye

moskova

bakü

erivan

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rusya dışişleri bakanlığı, moskova, bakü, erivan