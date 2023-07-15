https://sputniknews.com.tr/20230715/nevsehir-merkezli-6-ilde-isid-operasyonu-7-kisi-tutuklandi-1073572768.html
Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T20:52+0300
2023-07-15T20:52+0300
2023-07-15T20:52+0300
işid
türkiye
nevşehir
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Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.Örgütte geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu şüphelileri bir süredir takip eden polis, Nevşehir, Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle salıverildi.Bir zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
türkiye
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işid, nevşehir
Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu: 7 kişi tutuklandı
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Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Örgütte geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu şüphelileri bir süredir takip eden polis, Nevşehir, Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle salıverildi.
Bir zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.