https://sputniknews.com.tr/20230715/mhknin-yeni-baskani-ahmet-ibanoglu-oldu-1073577580.html
MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini duyurdu. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T23:50+0300
2023-07-15T23:50+0300
2023-07-15T23:50+0300
spor
ahmet ibanoğlu
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin
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ahmet ibanoğlu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
ahmet ibanoğlu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.
İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:
Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin