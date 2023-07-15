https://sputniknews.com.tr/20230715/memur-ve-emekli-maaslarina-zam-resmi-gazetede-1073560518.html
Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de
Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de
Memur ve emekli maaş zamlarıyla ek MTV ve kurumlar vergisi getiren yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T01:38+0300
2023-07-15T01:38+0300
2023-07-15T01:38+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmî gazete
Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de
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Memur ve emekli maaş zamlarıyla ek MTV ve kurumlar vergisi getiren yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.