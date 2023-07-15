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Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de
Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de
Memur ve emekli maaş zamlarıyla ek MTV ve kurumlar vergisi getiren yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
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resmî gazete

Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de

01:38 15.07.2023
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Memur ve emekli maaş zamlarıyla ek MTV ve kurumlar vergisi getiren yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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