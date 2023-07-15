https://sputniknews.com.tr/20230715/margarita-simonyan-olumden-daha-beter-seyler-var-1073571919.html
Margarita Simonyan: Ölümden daha beter şeyler var
Margarita Simonyan: Ölümden daha beter şeyler var
RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, kendisine karşı son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandığını ifade etti. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T19:34+0300
2023-07-15T19:34+0300
2023-07-15T19:34+0300
türkiye
margarita simonyan
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan
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RT ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı grubunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan kendisi ve gazeteci Kseniya Sobçak’a yönelik suikast girişimini değerlendirdi.Simonyan, “Utanç ölümden beter, ihanet ölümden beter, telafisi mümkün olmayan bir şey yapmış hissiyle yaşamak ölümden daha beter. Tutuklanan bu adamların bunu anlamalarını, hayatlarını yeniden ve farklı bir şekilde inşa etmeye ve her şeyi telafi etmeye zamanlarının kalmasını diliyorum” dedi.Simonyan, bunun son bir yıl içinde kendisine yönelik ikinci suikast girişimi olduğunu anımsatarak “Bana gelince, bu ilk değil, son bir yılda hazırlanan ikinci suikast girişimi. İlki muhtemelen büyük bir şoktu, çünkü ilk defa karşılaşıyordum. Artık son bir yıl içinde, tarlada silahla kovalanan tavşan duygusuyla yaşamaya alıştım” diye konuştu.Simonyan, buna ‘iki ölüm olmaz, birinden kaçınılmaz” şeklinde yaklaştığını belirterek, “Anavatanı savunurken 18 yaşındaki bir aptalın kurşunuyla ölmenin, tedavisi olmayan korkunç bir hastalıktan yıllarca yavaş yavaş çürümekten daha kötü olduğu henüz kimse tarafından kanıtlamadı” ifadelerini kullandı.Simonyan ayrıca, 18 yaşındaki bir çocuğun kendisine suikast düzenleme girişiminden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
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margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, russia today (rt), sputnik
margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, russia today (rt), sputnik
Margarita Simonyan: Ölümden daha beter şeyler var
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RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, kendisine karşı son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandığını ifade etti.
RT ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı grubunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan kendisi ve gazeteci Kseniya Sobçak’a yönelik suikast girişimini değerlendirdi.
Simonyan, “Utanç ölümden beter, ihanet ölümden beter, telafisi mümkün olmayan bir şey yapmış hissiyle yaşamak ölümden daha beter. Tutuklanan bu adamların bunu anlamalarını, hayatlarını yeniden ve farklı bir şekilde inşa etmeye ve her şeyi telafi etmeye zamanlarının kalmasını diliyorum” dedi.
Simonyan, bunun son bir yıl içinde kendisine yönelik ikinci suikast girişimi olduğunu anımsatarak “Bana gelince, bu ilk değil, son bir yılda hazırlanan ikinci suikast girişimi. İlki muhtemelen büyük bir şoktu, çünkü ilk defa karşılaşıyordum. Artık son bir yıl içinde, tarlada silahla kovalanan tavşan duygusuyla yaşamaya alıştım” diye konuştu.
Simonyan, buna ‘iki ölüm olmaz, birinden kaçınılmaz” şeklinde yaklaştığını belirterek, “Anavatanı savunurken 18 yaşındaki bir aptalın kurşunuyla ölmenin, tedavisi olmayan korkunç bir hastalıktan yıllarca yavaş yavaş çürümekten daha kötü olduğu henüz kimse tarafından kanıtlamadı” ifadelerini kullandı.
Simonyan ayrıca, 18 yaşındaki bir çocuğun kendisine suikast düzenleme girişiminden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.