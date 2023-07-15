https://sputniknews.com.tr/20230715/lavrov-tayland-disisleri-bakani-ile-mir-kartlarinin-kullanilmasi-olasiligini-gorustuk-1073574446.html

Lavrov: Tayland Dışişleri Bakanı ile ‘Mir’ kartlarının kullanılması olasılığını görüştük

Lavrov: Tayland Dışişleri Bakanı ile ‘Mir’ kartlarının kullanılması olasılığını görüştük

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Taylandlı mevkidaşı Pramatvinai ile yaptığı görüşmede, Rus ‘Mir’ kartlarının Tayland’da kullanması olasılığını görüştü. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T21:54+0300

2023-07-15T21:54+0300

2023-07-15T21:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taylandlı mevkidaşı Don Pramatvinai ile yaptığı görüşmede, Rus ‘Mir’ ödeme sistemi kartlarının Tayland’da kullanması olasılığını ele aldıklarını söyledi.Tayland Krallığı'nın güney eyaletlerinden Phuket'teki Rusya Başkonsolosluğu'nun açılışında konuşan Lavrov, “Tayland Dışişleri Bakanı ile Mir kartlarının kullanılması olasılığını ele aldık” dedi.Rusya'nın Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni diplomatik misyonlar açmayı planladığını belirten Lavrov, "Diğer dost ülkelerde de temsilcilikler açmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.12-14 Temmuz tarihlerinde Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısına katılan Lavrov, ayrıca RIC-2 (Rusya-Endonezya-Çin) formatında ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.

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