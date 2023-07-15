Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (