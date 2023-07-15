Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıda, gençlik kolları başkanlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, görüş alışverişinde bulundu.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
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© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
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© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
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© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
2/2
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunan Gençlik Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)