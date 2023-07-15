https://sputniknews.com.tr/20230715/kievin-emriyle-rus-gazeteciler-simonyan-ve-sobcaka-suikast-hazirligi-yapan-supheliler-yakalandi-1073567000.html
Kiev'in emriyle Rus gazeteciler Simonyan ve Sobçak'a suikast hazırlığı yapan şüpheliler yakalandı
Kiev'in emriyle Rus gazeteciler Simonyan ve Sobçak'a suikast hazırlığı yapan şüpheliler yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile gazeteci Kseniya Sobçak’a Ukrayna gizli servislerinin... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T15:01+0300
2023-07-15T15:01+0300
2023-07-15T15:01+0300
ukrayna krizi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
kseniya sobçak
suikast
suikast girişimi
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FSB yetkilileri, RT ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı grubunun Genel Yayın Yönetmeni Simonyan ile gazeteci Sobçak’a suikast hazırlığında olan bir grup neo-Nazi’nin gözaltına alındığını belirtti.Söz konusu kişilerin Ukrayna gizli servisinin direktifleri üstüne harekete geçtikleri ve kendilerine işleyecekleri her bir cinayet için 1.5 milyon ruble, yani 16 bin dolar ödül vaadedildiği kaydedildi.Ayrıca, şüphelilerin de sorgu sırasında kendilerine düzenleyecekleri suikastlar karşısında para ödülü teklif edildiğini doğruladıklarını belirtildi.Neo-Nazi bir grubun üyeleri olduğu belirtilen şüphelilerin Moskova ve Ryazan’da yakalandıkları kaydediliyorFSB yetkilileri, şüphelilerin Simonyan ve Sobçak’ın iş yerleri ve evleri çevresinde keşif çalışmaları yaptıklarını da belirtti. Nitekim Simonyan da gözaltına alınan kişilerin kendisini takip ettiğini ve neredeyse adreslerinin hepsini bildiklerini söyledi.Bununla beraber şüphelilerle birlikte bir dizi tabanca ve işlemeye hazırlandıkları suçun delili olan yazışmaların yer aldığı bilgisayarların da ele geçirildiği kaydedildi.
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, kseniya sobçak, suikast, suikast girişimi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, kseniya sobçak, suikast, suikast girişimi
Kiev'in emriyle Rus gazeteciler Simonyan ve Sobçak'a suikast hazırlığı yapan şüpheliler yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile gazeteci Kseniya Sobçak’a Ukrayna gizli servislerinin talimatıyla suikast düzenlemeyi planlayan neo-Nazilerilerin yakalandığını duyurdu.
FSB yetkilileri, RT ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı grubunun Genel Yayın Yönetmeni Simonyan ile gazeteci Sobçak’a suikast hazırlığında olan bir grup neo-Nazi’nin gözaltına alındığını belirtti.
Söz konusu kişilerin Ukrayna gizli servisinin direktifleri üstüne harekete geçtikleri ve kendilerine işleyecekleri her bir cinayet için 1.5 milyon ruble, yani 16 bin dolar ödül vaadedildiği kaydedildi.
Ayrıca, şüphelilerin de sorgu sırasında kendilerine düzenleyecekleri suikastlar karşısında para ödülü teklif edildiğini doğruladıklarını belirtildi.
Neo-Nazi bir grubun üyeleri olduğu belirtilen şüphelilerin Moskova ve Ryazan’da yakalandıkları kaydediliyor
FSB yetkilileri, şüphelilerin Simonyan ve Sobçak’ın iş yerleri ve evleri çevresinde keşif çalışmaları yaptıklarını da belirtti. Nitekim Simonyan da gözaltına alınan kişilerin kendisini takip ettiğini ve neredeyse adreslerinin hepsini bildiklerini söyledi.
Bununla beraber şüphelilerle birlikte bir dizi tabanca ve işlemeye hazırlandıkları suçun delili olan yazışmaların yer aldığı bilgisayarların da ele geçirildiği kaydedildi.