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https://sputniknews.com.tr/20230715/joe-bidenin-oglu-hunterin-avukatlari-trumpin-hukuk-ekibini-uyardi-1073561368.html
Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın avukatları, Trump'ın hukuk ekibini uyardı
Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın avukatları, Trump'ın hukuk ekibini uyardı
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatları, eski ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle oğul Biden ve ailesinin zarar... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T05:33+0300
2023-07-15T05:33+0300
dünya
hunter biden
donald trump
joe biden
abd adalet bakanlığı
soruşturma
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ABC News'ün haberine göre, Hunter Biden'ın bir avukatı, Trump'ın hukuk ekibine, sosyal medyadaki paylaşımlarının olası olumsuz etkilerine dikkati çeken bir mektup gönderdi.Trump'ın Hunter Biden ile ilgili paylaşımlarının oğul Biden ve ailesine zarar verebileceği uyarısında bulunulan mektupta, geçmişte de Trump'ın paylaşımlarının, Kongre saldırıları, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan saldırı ve eski Başkan Barack Obama'nın ailesinin konutunun yakınlarında şüpheli birinin gözaltına alınması gibi olaylarda etkisi olduğu öne sürüldü.Hukuk ekibine, Trump'ı bu konuda uyarmaları çağrısında bulunulan mektupta, Trump'ın Beyaz Saray'da çıkan kokainin Hunter Biden'a ait olduğu imasının da doğru olmadığı belirtildi.Trump, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainin, bir dönem uyuşturucu kullanan Hunter Biden'a ya da Başkan Biden'a ait olabileceğini ima etmişti.Hunter Biden'ın vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına da tepki gösteren Trump, oğul Biden'ın yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili de eleştirilerde bulunmuştu.Gizli Servis, Beyaz Saray'da çıkan kokainle ilgili soruşturmasını tamamlamış ancak herhangi bir şüphelinin tespit edilemediğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230711/trump-beyaz-saray-kokaini-birakanin-kim-oldugunu-yuzde-100-biliyor-1073397925.html
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hunter biden, donald trump, joe biden, abd adalet bakanlığı, soruşturma
hunter biden, donald trump, joe biden, abd adalet bakanlığı, soruşturma

Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın avukatları, Trump'ın hukuk ekibini uyardı

05:33 15.07.2023
© AP Photo / Visar KryeziuHunter Biden
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatları, eski ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle oğul Biden ve ailesinin zarar görebileceği konusunda uyarı mektubu gönderdi.
ABC News'ün haberine göre, Hunter Biden'ın bir avukatı, Trump'ın hukuk ekibine, sosyal medyadaki paylaşımlarının olası olumsuz etkilerine dikkati çeken bir mektup gönderdi.
Trump'ın Hunter Biden ile ilgili paylaşımlarının oğul Biden ve ailesine zarar verebileceği uyarısında bulunulan mektupta, geçmişte de Trump'ın paylaşımlarının, Kongre saldırıları, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan saldırı ve eski Başkan Barack Obama'nın ailesinin konutunun yakınlarında şüpheli birinin gözaltına alınması gibi olaylarda etkisi olduğu öne sürüldü.
Hukuk ekibine, Trump'ı bu konuda uyarmaları çağrısında bulunulan mektupta, Trump'ın Beyaz Saray'da çıkan kokainin Hunter Biden'a ait olduğu imasının da doğru olmadığı belirtildi.
Trump, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainin, bir dönem uyuşturucu kullanan Hunter Biden'a ya da Başkan Biden'a ait olabileceğini ima etmişti.
Hunter Biden'ın vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına da tepki gösteren Trump, oğul Biden'ın yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili de eleştirilerde bulunmuştu.
Gizli Servis, Beyaz Saray'da çıkan kokainle ilgili soruşturmasını tamamlamış ancak herhangi bir şüphelinin tespit edilemediğini duyurmuştu.
46. ABD Başkanı yemin töreninde Joe-Jill Biden çifti oğulları Hunter'a sarılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Trump: Beyaz Saray, kokaini bırakanın kim olduğunu yüzde 100 biliyor
11 Temmuz, 00:27
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